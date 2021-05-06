Как вкусно сварить суп из цукини, чтобы дети не смогли оторваться

Ингредиенты:
- цукини средний — 1 шт. (38 р.)
- замороженный зеленый горошек — 160 г (48 р.)
- шпинат свежий — 80 г (60 р.)
- чеснок — 2 зубчика (2 р.)
- сливки — 10 % 50 мл (9 р.)
- брынза — 30 г (17 р.)
- лимон — 1/6 шт. (2 р.)
- подсолнечное масло — 20 мл (2 р.)
- оливковое масло — 10 мл (5 р.)
- соль
- перец
Итого: 2 порции = 183 р., 1 порция = 91 р.
Приготовление:
Чеснок чистим, режем на мелкие ломтики и обжариваем на сковороде или в сотейнике на растительном масле.
Добавляем размороженный горошек и мелкопорезанный шпинат, и слегка обжариваем.
Цукини трем на крупной терке и также добавляем в сотейник.
Совет от шефа: «Цукини можно заменить кабачком, а свежий шпинат заменить замороженным».
Когда наши овощи в сотейнике обжарились – наливаем туда воды так, чтобы покрывало содержимое. Солим, перчим по вкусу.
Как только суп закипит – вливаем сливки и доводим до кипения.
В самом конце отправляем в суп листья шпината.
Совет от шефа: «Шпинат нельзя долго держать на нагреве, иначе исчезнет вся польза и насыщенный цвет».
Перемолоть суп в блендере до однородной консистенции. Добавить сок 1/6 лимона.
Приятного аппетита!