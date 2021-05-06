Что такое минимализм в одежде и как модно его носить
Видео
Как правильно красить брови: советы стилиста
Видео

Как вкусно сварить суп из цукини, чтобы дети не смогли оторваться

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 183 рубля.

Как вкусно сварить суп из цукини, чтобы дети не смогли оторваться
Зеленый суп из цукини, горошка и шпината. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • цукини средний — 1 шт. (38 р.)
  • замороженный зеленый горошек — 160 г (48 р.)
  • шпинат свежий — 80 г (60 р.)
  • чеснок — 2 зубчика (2 р.)
  • сливки — 10 % 50 мл (9 р.)
  • брынза — 30 г (17 р.)
  • лимон — 1/6 шт. (2 р.)
  • подсолнечное масло — 20 мл (2 р.)
  • оливковое масло — 10 мл (5 р.)
  • соль
  • перец

Итого: 2 порции = 183 р., 1 порция = 91 р.

Приготовление:

Чеснок чистим, режем на мелкие ломтики и обжариваем на сковороде или в сотейнике на растительном масле.

Добавляем размороженный горошек и мелкопорезанный шпинат, и слегка обжариваем.

Цукини трем на крупной терке и также добавляем в сотейник.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Цукини можно заменить кабачком, а свежий шпинат заменить замороженным».

Когда наши овощи в сотейнике обжарились – наливаем туда воды так, чтобы покрывало содержимое. Солим, перчим по вкусу.

Фото: СТС

Как только суп закипит – вливаем сливки и доводим до кипения.

Фото: СТС

В самом конце отправляем в суп листья шпината.

Совет от шефа: «Шпинат нельзя долго держать на нагреве, иначе исчезнет вся польза и насыщенный цвет».

Фото: СТС

Перемолоть суп в блендере до однородной консистенции. Добавить сок 1/6 лимона.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Тэги

Кулинарные рецептыРецептысупсуп-пюре