Изысканный салат с грушей на каждый день от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- груша — 1 шт. (11 р.)
- сахар — 50 г (2 р.)
- сливочное масло — 20 г (10 р.)
- апельсин — 1 шт. (8 р.)
- грецкие орехи — 20 г (13 р.)
- салатный микс с рукколой и мангольдом — 20 г (24 р.)
- сыр с голубой плесенью — 20 г (30 р.)
- крупная морская соль — 1 щепотка
- черный перец
Итого: 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Грушу чистим, удаляем сердцевину и нарезаем пополам.
Топим в сковородке сахар, делаем карамель таким образом.
Как только сахар растопился – добавляем сливочное масло. Выжимаем сок одного апельсина. Далее отправляем в сковородку грушу и обжарить с двух сторон.
После – добавляем грецкие орехи, обливаем орехи карамелью.
Сервировка:
В порционную тарелку выкладываем салатный микс, кусочки сыра и сверху грецкие орехи.
На салат перекладываем две половинки карамельной груши, поливаем карамелью, солим и перчим.
Приятного аппетита!