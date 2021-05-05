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Изысканный салат с грушей на каждый день от главного шеф-повара СТС

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 98 рублей.

Изысканный салат с грушей на каждый день от главного шеф-повара СТС
Салат с карамельной грушей и голубым сыром. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • груша — 1 шт. (11 р.)
  • сахар — 50 г (2 р.)
  • сливочное масло — 20 г (10 р.)
  • апельсин — 1 шт. (8 р.)
  • грецкие орехи — 20 г (13 р.)
  • салатный микс с рукколой и мангольдом — 20 г (24 р.)
  • сыр с голубой плесенью — 20 г (30 р.)
  • крупная морская соль — 1 щепотка
  • черный перец

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Грушу чистим, удаляем сердцевину и нарезаем пополам.

Фото: СТС

Топим в сковородке сахар, делаем карамель таким образом.

Фото: СТС

Как только сахар растопился – добавляем сливочное масло. Выжимаем сок одного апельсина. Далее отправляем в сковородку грушу и обжарить с двух сторон.

Фото: СТС

После – добавляем грецкие орехи, обливаем орехи карамелью.

Фото: СТС

Сервировка:

В порционную тарелку выкладываем салатный микс, кусочки сыра и сверху грецкие орехи.

Фото: СТС

На салат перекладываем две половинки карамельной груши, поливаем карамелью, солим и перчим.

Приятного аппетита!

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