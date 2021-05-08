Нескучные идеи для шашлыков — главного блюда этого месяца

Рассказываем, что можно приготовить на природе из мяса.

Из индейки на квасе

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг филе бедра индейки · 1 л хлебного кваса · 3 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки сушеного розмарина · 1 ч. ложка тмина · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

Индейку нарезаем кубиком стороной 4 см. Тмин толчем в ступке или разминаем рукояткой ножа, чеснок мелко режем. Индейку заливаем квасом, чтобы он полностью покрыл мясо. Сверху солим-перчим, добавляем чеснок, тмин и розмарин. Убираем в холодильник на 6 часов, жарим на шампурах или решетке до готовности.

Из свинины на пиве

НАДО (на 5 — 7 порций): 2 кг свиной шеи · 3 луковицы · 0,5 л светлого пива · 3 зубчика чеснока · 3 лавровых листа · по 1 ч. ложке эстрагона, орегано и розмарина · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

Мясо режем кубиком стороной 4 см. Лук трем на терке или измельчаем в блендере, выкладываем на мясо. Добавляем специи, измельченный чеснок, пиво, соль-перец и перемешиваем. Убираем в холодильник на 5 часов или на ночь. Перед жаркой выдерживаем 1 час в тепле, с кусочков мяса перед нанизыванием на шампуры стряхиваем лук. Угли в случае необходимости поливаем пивом.

В индийском маринаде с манго

НАДО (на 3 порции): 1 кг свиной шеи · 1 манго · 1/4 ч. ложки порошка карри · 2 см корешка имбиря · сок половинки лайма · 1 ч. ложка коричневого сахара · 1 перец чили · 4 ст. ложки соевого соуса · соль · 2 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

Манго режем, снимаем мякоть, пробиваем в блендере с чили, чесноком, соевым соусом, карри, соком лайма, сахаром, имбирем. Получился индийский соус манговый чатни. Свинину режем кубиком стороной 4 см, заливаем маринадом, перемешиваем, оставляем на 4 часа.

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