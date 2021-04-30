«Вкусное чудо без хлопот»: творожный кулич от Наталии Антоновой

Наталия Антонова – одна из немногих актрис, кто активно ведет свой микроблог, постоянно дополняя его новыми рецептами. В преддверии Пасхи она поделилась несколькими способами приготовления кулича. Один из них – творожный.

«Для тех, кто не успел еще приготовить, можно без хлопот испечь такое вкусное чудо. Освятить куличи можно еще и завтра утром и после ночной службы», — написала Антонова.

Ингредиенты: масло сливочное 120 г, сахар 220 г, ванильный сахар 1 ч.л., соль щепотка, яйцо 3 шт., творог 200 г, мука 250 г, разрыхлитель 1 ч.л., изюм, цукаты 150 г.

Способ приготовления: К мягкому сливочному маслу добавить сахар, ванильный экстракт или ванилин, щепотку соли и взбить при помощи миксера. По одному, добавить 3 яйца. Каждый раз, после добавления яиц хорошо взбивать — тогда куличи получатся очень пышными и воздушными. Добавить 200 г творога. Перемешать тесто при помощи миксера. Постепенно просеять 250 г муки с 1 ч.л. разрыхлителя. Перемешать. В конце добавить по 75 г изюма и цукатов (всего 150 г). Бумажные формочки для куличей заполняю тестом на 2/3 высоты формы. Духовку разогреть до температуры 180 градусов и выпекать куличи 45 минут.

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