«К Пасхе готовы»: Слуцкая поделилась рецептом куличей на сметане и сливочном масле

По традиции, каждую пятницу Ирина Слуцкая делится со своими фанатами в Instagram новым рецептом. На этот раз, в преддверии праздника Пасхи, экс-фигуристка рассказала, как испечь праздничные куличи.

«Раньше мы всегда покупали готовые куличи, а в этом году решили испечь сами», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: молоко — 0,5 л., яйца — 7-8 шт., сахар 2 ст.л., мука — 2 большие жмени, свежие дрожжи — 50 г, сметана – полстакана, сливочное масло — 1 пачка, ванилин — 1 г, изюм — 70 г, подсолнечное масло, глазурь, кондитерская посыпка.

Способ приготовления: яйца с сахаром взбить до образования белой пены. Добавить две жмени муки, дрожжи. Перемешать и оставить на 2,5-3 часа в теплом месте. Молоко довести до кипения и влить в тесто. Добавить теплую сметану, растопленное масло, ванилин. Вымесить. Добавить подсолнечное масло и оставить на 10 часов в теплом месте. В смазанные маслом формы выложить тесто на половину. Дать 30 минут на то, чтобы оно поднялось. Отправить куличи в духовку, разогретую до 150°-180° на 25-30 минут. После выпекания куличи можно украсить глазурью и кондитерской посыпкой.

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