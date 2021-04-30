Бабушкин рецепт: Яна Чурикова рассказала, как испечь вкусные куличи на Пасху

В преддверии праздника Пасхи Яна Чурикова решила рассказать своим подписчикам в Instagram, как испечь куличи по бабушкиному рецепту.

«Наш традиционный расклад — я пеку 8 куличей за два рабочих дня на удаленке, 4 из них просто не доживают до глазури, 3 расходятся по бабушкам, 1 остается на Пасху», — написала Чурикова.

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Ингредиенты:

Опара: 1/2 пачки живых дрожжей (или эквивалентная доза сухих), 50 мл. молока, 1 ст. л. сахара, оставить в теплом месте 10 мин. ⠀

Тесто (порядок важен!): 450 мл. молока, 250 гр. сахара, 4 яйца, 250 гр. растопленного сливочного масла. Опара: 1 ч.л. соли, 1.5 ст.л. растительного масла, 1.5 ст.л. рома (коньяка, шерри), 700 гр. муки, изюм или цукаты по вкусу. ⠀

Глазурь: белок 1 яйца, 250 гр. сахарной пудры, 2 ч.л. лимонного сока.

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