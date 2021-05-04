Идеально для пикника: слоеный салат из картошки в мундире от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- картофель молодой — 700 г (31 р.)
- йогурт греческий — 180 г (43 р.)
- лимон — 1/4 шт. (3 р.)
- щавель — 50 г (38 р.)
- зеленый лук — 4 перышка (7 р.)
- сыр с голубой плесенью — 50 г (75 р.)
- нерафинированное подсолнечное масло — 15 мл (2 р.)
- соль
- перец
Итого: 4 порции = 199 р., 1 порция = 50 р.
Приготовление:
Картофель варим в подсоленной воде до готовности. Остужаем.
Йогурт смешиваем с ¼ лимона и тщательно перемешиваем.
Зеленый лук нарезаем колечками, белую часть мелко, а зеленую – крупнее. Также нарезаем листья щавеля.
Оставшиеся целые листья щавеля выкладываем на дно формы для салата и посыпаем порезанный щавель. Сверху – йогуртовую заправку.
Далее выкладываем картофель, слегка его давим. Солим по вкусу.
Также поливаем йогуртовой заправкой и посыпаем нарезанным щавелем, и луком.
Далее крошим руками сыр с голубой плесенью и поливаем 15 мл нерафинированным подсолнечным маслом.
Приятного аппетита!