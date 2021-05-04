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Идеально для пикника: слоеный салат из картошки в мундире от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 199 рублей.

Идеально для пикника: слоеный салат из картошки в мундире от главного шеф-повара СТС
Рецепт салата из молодого картофеля в мундире со свежим щавелем и голубым сыром. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • картофель молодой — 700 г (31 р.)
  • йогурт греческий — 180 г (43 р.)
  • лимон — 1/4 шт. (3 р.)
  • щавель — 50 г (38 р.)
  • зеленый лук — 4 перышка (7 р.)
  • сыр с голубой плесенью — 50 г (75 р.)
  • нерафинированное подсолнечное масло — 15 мл (2 р.)
  • соль
  • перец

Итого: 4 порции = 199 р., 1 порция = 50 р.

Приготовление:

Картофель варим в подсоленной воде до готовности. Остужаем.

Фото: СТС

Йогурт смешиваем с ¼ лимона и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Зеленый лук нарезаем колечками, белую часть мелко, а зеленую – крупнее. Также нарезаем листья щавеля.

Фото: СТС

Оставшиеся целые листья щавеля выкладываем на дно формы для салата и посыпаем порезанный щавель. Сверху – йогуртовую заправку.

Фото: СТС

Далее выкладываем картофель, слегка его давим. Солим по вкусу.

Также поливаем йогуртовой заправкой и посыпаем нарезанным щавелем, и луком.

Фото: СТС

Далее крошим руками сыр с голубой плесенью и поливаем 15 мл нерафинированным подсолнечным маслом.

Приятного аппетита!

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