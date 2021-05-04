Идеально для пикника: слоеный салат из картошки в мундире от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 199 рублей.

Ингредиенты:

картофель молодой — 700 г (31 р.)

йогурт греческий — 180 г (43 р.)

лимон — 1/4 шт. (3 р.)

щавель — 50 г (38 р.)

зеленый лук — 4 перышка (7 р.)

сыр с голубой плесенью — 50 г (75 р.)

нерафинированное подсолнечное масло — 15 мл (2 р.)

соль

перец

Итого: 4 порции = 199 р., 1 порция = 50 р.

Приготовление:

Картофель варим в подсоленной воде до готовности. Остужаем.

Йогурт смешиваем с ¼ лимона и тщательно перемешиваем.

Зеленый лук нарезаем колечками, белую часть мелко, а зеленую – крупнее. Также нарезаем листья щавеля.

Оставшиеся целые листья щавеля выкладываем на дно формы для салата и посыпаем порезанный щавель. Сверху – йогуртовую заправку.

Далее выкладываем картофель, слегка его давим. Солим по вкусу.

Также поливаем йогуртовой заправкой и посыпаем нарезанным щавелем, и луком.

Далее крошим руками сыр с голубой плесенью и поливаем 15 мл нерафинированным подсолнечным маслом.

Приятного аппетита!

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