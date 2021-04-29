Шапочки для куличей: Наталия Антонова предложила три рецепта

Накануне праздника Пасхи Наталия Антонова предлагала своим подписчикам запомнить несколько рецептом куличей. Теперь же актриса решила поделиться способами приготовления шапочек. В своем Instagram она опубликовала три рецепта.

Рецепт первый: 1 ч.л желатина залить 2 ст.л воды и дать набухнуть 15 минут. 180 гр сахара + 4 ст.л воды на медленном огне довести до состояния сиропа. Положить туда разбухший желатин, размешать. Взбить блендером до белой и густой консистенции.



Рецепт второй: белок от 3 яиц взбить до белых пиков со 100 гр сахара. Постепенно ввести 100 гр сахарной пудры. Взбивать около 20 мин на медленной скорости блендера.



Рецепт третий: смешать блендером белок 1 яйца + 250 гр сахарной пудры + 1 ч.л лимонного сока до образования гладкой консистенции.

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