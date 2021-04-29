«Все элементарно»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом приготовления домашних сосисок

Как отметила певица, ничего сложного в этом нет.

Певица Юлия Ковальчук в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделилась рецептом приготовления домашних сосисок.

«Все элементарно, мои дорогие мамочки и папочки. Берет 500–600 граммов индейки или курицы. Взяли, потом порезали грудку на мелкие кусочки. Измельчили в блендере или мясорубке. Добавляем туда одно яйцо, 150 граммов молока, 20 граммов сливочного масла. Соль и перец по вкусу. Все». Юлия Ковальчук

Как добавила Юлия Ковальчук, после необходимо перемешать фарш.

«Берем пищевую пленочку. Затем вырезаем прямоугольники. Берем столовую ложку фарша, кладем и с двух сторон завязываем ниточкой, заворачивая как колбасочку. Потом концы обрезаем. Можно заморозить даже. Варю прямо в пленке. Мясо куриное, оно очень мелкое. Буквально 3–5 минут и все готово», — заметила певица.

Напомним, что Юлия Ковальчук уже не раз говорила: она просто обожает готовить. По ее словам, это ей нравится не меньше, чем петь. Кстати, по магазинам за продуктами она также предпочитает ходить сама.

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