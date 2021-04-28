Как приготовить веселый шоколадный кекс к Пасхе

В программе «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на канале НТВ зрителям рассказали, как приготовить необычный пасхальный кекс, который вполне можно считать и куличом в отечественной традиции.
Ингредиенты:
- 100 граммов муки,
- 5 яиц,
- 110 граммов сахара,
- 15 граммов какао,
- 40 мл молока,
- 20 граммов крахмала,
- 10 граммов разрыхлителя,
- 10 граммов сливочного масла,
- 1 столовая ложка растительное масло,
- 90 граммов шоколада,
- 50 граммов тертого шоколада, веточки мяты и голубика — для украшения.
Сначала разбиваем в глубокую миску яйца, солим, взбиваем и постепенно частями добавляем сахар. Когда смесь сильно увеличится в объеме, так же постепенно добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Вливаем молоко и тщательно перемешиваем.
Далее примерно треть теста нужно вылить на противень, разровнять и выпекать при 180 градусах около 15 минут. В оставшееся тесто добавляем какао и снова перемешиваем.
Форму для кекса нужно обильно смазать сливочным маслом и обсыпать мукой, чтобы кекс не прилип. Достаем из духовки готовый белый бисквит. Выливаем половину темного теста в форму. Трафаретом (в передаче использовался в виде зайчика) вырезаем максимально возможное количество фигурок из белого бисквита. Вертикально вставляем их в форму — как можно плотнее плотно друг к другу — и заливаем оставшимся тестом.
Выпекаем 20 минут при 180 градусах, а в это время готовим глазурь. Нужно растопить шоколад на водяной бане, добавить растительное масло и перемешать. Затем вынуть кекс из формы, полить глазурью, украсить ягодами, тертым шоколадом и мятой. Готово!