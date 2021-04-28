Как приготовить веселый шоколадный кекс к Пасхе

Хочется встретить праздник весело и вкусно — тогда этот рецепт для вас.

В программе «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на канале НТВ зрителям рассказали, как приготовить необычный пасхальный кекс, который вполне можно считать и куличом в отечественной традиции.

Ингредиенты: 100 граммов муки,

5 яиц,

110 граммов сахара,

15 граммов какао,

40 мл молока,

20 граммов крахмала,

10 граммов разрыхлителя,

10 граммов сливочного масла,

1 столовая ложка растительное масло,

90 граммов шоколада,

50 граммов тертого шоколада, веточки мяты и голубика — для украшения.

Сначала разбиваем в глубокую миску яйца, солим, взбиваем и постепенно частями добавляем сахар. Когда смесь сильно увеличится в объеме, так же постепенно добавляем муку, крахмал и разрыхлитель. Вливаем молоко и тщательно перемешиваем.

Далее примерно треть теста нужно вылить на противень, разровнять и выпекать при 180 градусах около 15 минут. В оставшееся тесто добавляем какао и снова перемешиваем.

Форму для кекса нужно обильно смазать сливочным маслом и обсыпать мукой, чтобы кекс не прилип. Достаем из духовки готовый белый бисквит. Выливаем половину темного теста в форму. Трафаретом (в передаче использовался в виде зайчика) вырезаем максимально возможное количество фигурок из белого бисквита. Вертикально вставляем их в форму — как можно плотнее плотно друг к другу — и заливаем оставшимся тестом.

Выпекаем 20 минут при 180 градусах, а в это время готовим глазурь. Нужно растопить шоколад на водяной бане, добавить растительное масло и перемешать. Затем вынуть кекс из формы, полить глазурью, украсить ягодами, тертым шоколадом и мятой. Готово!

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