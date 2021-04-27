«Легкий, как облачко»: Наталия Антонова рассказала, как приготовить нежную пасху без яиц

В преддверии праздника Пасхи актриса Наталия Антонова рассказала, как приготовить главное блюдо праздничного стола без яиц. Рецептом она поделилась в своем Instagram.

«Очень вкусный, легкий, как облачко, умеренно сладкий», — написала Антонова.

Ингредиенты: 500 г творога, 150 мл. жирных сливок, 80 г. сахарной пудры, пакетик ванилина, три вида шоколада – белый, молочный и темный, три кусочка сливочного масла по 30 гр. каждый.

Способ приготовления: к творогу добавляем сливки и измельчаем блендером до полной однородности. Далее в творожную массу всыпаем пакетик ванилина и сахарную пудру. Разделяем полученную массу на три равные части. Для первого слоя белый шоколад и масло растапливаем на водяной бане и соединяем с первой частью творожной массы.

Также поступить и с двумя другими видами шоколада. Берем форму-пасочницу и марлю в три слоя. Застилаем пасочницу марлей таким образом, чтобы остались свободные края. Устанавливаем форму на тарелку вверх дном (чтобы отверстие меньшего диаметра было снизу) и выкладываем первый слой творожной массы с белым шоколадом. Выкладываем третий слой творожной массы в форму и накрываем сверху. Устанавливаем небольшой груз.

Отправляем десерт в холодильник на ночь. Это делается для того, чтобы стекла лишняя жидкость. На следующий день снимаем груз и раскрываем верхние слои марли. Накрываем форму тарелкой и переворачиваем пасочницу. Снимаем пасочницу и затем марлю. Украшаем пасху.

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