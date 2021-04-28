Главный шеф-повар СТС рассказал, как вкусно и необычно запечь картошку

На три порции у Александра Бельковича ушло 285 рублей.

Ингредиенты:

картофель крупный — 3 шт. (14 р.)

моцарелла — 250 г. (185 р.)

пеперони — 120 г. (70 р.)

укроп свежий — 2 веточки (3 р.)

оливковое масло — 20 мл. (10 р.)

подсолнечное масло — 30 мл. (3 р.)

соль

перец

Итого: 3 порции = 285 р., 1 порция = 95 р.

Приготовление:

В первую очередь, нам нужно нарезать картошку «гармошкой». Для этого мы овощи моем и сушим.

Совет от шефа: «Вам понадобятся палочки для суши – они будут ограничителями, чтобы не прорезать картофель до конца».

Кладем картошку между двумя палочками и делаем 4-6 надрезов не до конца с расстоянием 1,5-2 см. Затем переворачиваем овощ на другую сторону и также делаем надрезы, чтобы получилась «гармошка».

В каждый надрез кладем с одной стороны пеперони, а с другой — вдвое сложенную колбасу. Кладем в форму для запекания. Поливаем оливковым маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Далее нарезаем моцареллу. Как только картофель запекся – вытаскиваем его из духовки, добавляем сыр в разрезы к пеперони с одной стороны. И снова ставим запекаться еще на 15 минут.

Перед подачей посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

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