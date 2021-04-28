Главный шеф-повар СТС рассказал, как вкусно и необычно запечь картошку

Ингредиенты:
- картофель крупный — 3 шт. (14 р.)
- моцарелла — 250 г. (185 р.)
- пеперони — 120 г. (70 р.)
- укроп свежий — 2 веточки (3 р.)
- оливковое масло — 20 мл. (10 р.)
- подсолнечное масло — 30 мл. (3 р.)
- соль
- перец
Итого: 3 порции = 285 р., 1 порция = 95 р.
Приготовление:
В первую очередь, нам нужно нарезать картошку «гармошкой». Для этого мы овощи моем и сушим.
Совет от шефа: «Вам понадобятся палочки для суши – они будут ограничителями, чтобы не прорезать картофель до конца».
Кладем картошку между двумя палочками и делаем 4-6 надрезов не до конца с расстоянием 1,5-2 см. Затем переворачиваем овощ на другую сторону и также делаем надрезы, чтобы получилась «гармошка».
В каждый надрез кладем с одной стороны пеперони, а с другой — вдвое сложенную колбасу. Кладем в форму для запекания. Поливаем оливковым маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Далее нарезаем моцареллу. Как только картофель запекся – вытаскиваем его из духовки, добавляем сыр в разрезы к пеперони с одной стороны. И снова ставим запекаться еще на 15 минут.
Перед подачей посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!