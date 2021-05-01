Встречаем Пасху: итальянский пирог паскуалина и другие блюда для праздника

В этом году Пасху отмечаем 2 мая.

Очень простой кулич

НАДО: 600 г муки (4 стакана) · 3 яйца · 11 г (пакетик) сухих активных дрожжей · 100 сливочного масла · 250 мл молока · 200 г сахара · щепотка соли · пакетик готовой сухой глазури · декоративная посыпка.

ГОТОВИМ:

Подогреваем молоко до 30 — 35 °С, разводим в нем дрожжи. Отдельно взбиваем яйца с сахаром. Муку просеиваем, сливочное масло растапливаем на слабом огне. Смешиваем все жидкие ингредиенты, затем добавляем муку в несколько приемов, замешиваем мягкое тесто. Тесто делим на 3 — 4 части (или меньше, ориентируемся на размер форм), сразу выкладываем по смазанным формам и оставляем на расстойку в теплом месте на 3 — 4 часа. Выпекаем по схеме: 15 минут — при 190 °С, 30 минут — при 170 °С. Внизу духовки можно разместить емкость с водой. Готовую лазурь разводим по инструкции, окунаем куличи, украшаем посыпкой.

Чтобы приготовить глазурь самостоятельно, взбейте 1 белок до легкой пены, добавьте 100 г сахарной пудры и еще раз взбейте. Затем добавьте 1 ч. ложку лимонного сока, взбейте и введите в несколько приемов еще 100 г сахарной пудры. Взбивайте до достижения желаемой густоты.

Итальянский пирог паскуалина

НАДО (на 8 порций): 500 г слоеного дрожжевого теста · 500 г замороженного шпината (или 800 г свежего) · 7 яиц · 400 г рикотты · 2 ст. ложки сливок · соль · перец · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки тертого пармезана · 1 щепотка мускатного ореха · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки панировочных сухарей · 1 ст. ложка сливочного масла.

ГОТОВИМ:

Сковороду ставим на огонь, наливаем масло, обжариваем раздавленный чеснок минуту, затем его выбрасываем. Шпинат размораживаем, отжимаем, добавляем в сковороду, тушим 5 минут, снимаем с огня. К шпинату добавляем рикотту, сливки, пармезан, сухари, соль-перец, мускатный орех. Форму (~25 см в диаметре) смазываем маслом и выкладываем предварительно раскатанное с учетом бортиков тесто (можно использовать листы фило). Выкладываем начинку. Формируем ложкой симметричные ямки и выливаем туда 6 яиц. Накрываем второй половиной теста, защипываем края и смазываем взбитым яйцом. Выпекаем 45 — 50 минут при температуре 190 °С.

Мясной рулет с перепелиными яйцами

НАДО (на 10 порций): 400 г говяжьего или домашнего фарша · 400 г куриного фарша · 250 г готового слоеного теста · 100 г хлеба · 2 яйца · 16 перепелиных яиц · соль · перец.

ГОТОВИМ:

16 перепелиных яиц отвариваем 2 — 3 минуты и чистим. Хлеб разминаем и заливаем небольшим количеством воды, чтобы размяк. Два вида фарша соединяем, добавляем хлеб, 1 яйцо, солим-перчим (соли 1 ч. ложка без горки), вымешиваем до однородной массы. Фарш делим на две части. Пласты теста из упаковки раскатываем, ориентируясь на объем фарша. На каждый пласт выкладываем фарш, формируя рулет. Сверху вдавливаем по 8 перепелиных яиц, верх разравниваем руками. Тесто по бокам надрезаем елочкой полосками шириной по 1,5 — 2 см. Полосками накрываем рулет, образуя косичку. Выкладываем оба рулета на противень, застеленный пергаментом. Оставшееся яйцо взбиваем и смазываем рулеты при помощи кисточки. Выпекаем 40 — 45 минут при 180 °С.

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