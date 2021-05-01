Встречаем Пасху: итальянский пирог паскуалина и другие блюда для праздника

Очень простой кулич
НАДО: 600 г муки (4 стакана) · 3 яйца · 11 г (пакетик) сухих активных дрожжей · 100 сливочного масла · 250 мл молока · 200 г сахара · щепотка соли · пакетик готовой сухой глазури · декоративная посыпка.
ГОТОВИМ:
- Подогреваем молоко до 30 — 35 °С, разводим в нем дрожжи.
- Отдельно взбиваем яйца с сахаром.
- Муку просеиваем, сливочное масло растапливаем на слабом огне.
- Смешиваем все жидкие ингредиенты, затем добавляем муку в несколько приемов, замешиваем мягкое тесто.
- Тесто делим на 3 — 4 части (или меньше, ориентируемся на размер форм), сразу выкладываем по смазанным формам и оставляем на расстойку в теплом месте на 3 — 4 часа.
- Выпекаем по схеме: 15 минут — при 190 °С, 30 минут — при 170 °С.
- Внизу духовки можно разместить емкость с водой.
- Готовую лазурь разводим по инструкции, окунаем куличи, украшаем посыпкой.
Чтобы приготовить глазурь самостоятельно, взбейте 1 белок до легкой пены, добавьте 100 г сахарной пудры и еще раз взбейте. Затем добавьте 1 ч. ложку лимонного сока, взбейте и введите в несколько приемов еще 100 г сахарной пудры. Взбивайте до достижения желаемой густоты.
Итальянский пирог паскуалина
НАДО (на 8 порций): 500 г слоеного дрожжевого теста · 500 г замороженного шпината (или 800 г свежего) · 7 яиц · 400 г рикотты · 2 ст. ложки сливок · соль · перец · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки тертого пармезана · 1 щепотка мускатного ореха · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки панировочных сухарей · 1 ст. ложка сливочного масла.
ГОТОВИМ:
- Сковороду ставим на огонь, наливаем масло, обжариваем раздавленный чеснок минуту, затем его выбрасываем.
- Шпинат размораживаем, отжимаем, добавляем в сковороду, тушим 5 минут, снимаем с огня.
- К шпинату добавляем рикотту, сливки, пармезан, сухари, соль-перец, мускатный орех.
- Форму (~25 см в диаметре) смазываем маслом и выкладываем предварительно раскатанное с учетом бортиков тесто (можно использовать листы фило).
- Выкладываем начинку. Формируем ложкой симметричные ямки и выливаем туда 6 яиц.
- Накрываем второй половиной теста, защипываем края и смазываем взбитым яйцом.
- Выпекаем 45 — 50 минут при температуре 190 °С.
Мясной рулет с перепелиными яйцами
НАДО (на 10 порций): 400 г говяжьего или домашнего фарша · 400 г куриного фарша · 250 г готового слоеного теста · 100 г хлеба · 2 яйца · 16 перепелиных яиц · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- 16 перепелиных яиц отвариваем 2 — 3 минуты и чистим.
- Хлеб разминаем и заливаем небольшим количеством воды, чтобы размяк.
- Два вида фарша соединяем, добавляем хлеб, 1 яйцо, солим-перчим (соли 1 ч. ложка без горки), вымешиваем до однородной массы.
- Фарш делим на две части.
- Пласты теста из упаковки раскатываем, ориентируясь на объем фарша.
- На каждый пласт выкладываем фарш, формируя рулет. Сверху вдавливаем по 8 перепелиных яиц, верх разравниваем руками.
- Тесто по бокам надрезаем елочкой полосками шириной по 1,5 — 2 см. Полосками накрываем рулет, образуя косичку.
- Выкладываем оба рулета на противень, застеленный пергаментом.
- Оставшееся яйцо взбиваем и смазываем рулеты при помощи кисточки.
- Выпекаем 40 — 45 минут при 180 °С.