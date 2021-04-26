«Просто и очень вкусно»: рецепт пасхального кулича от Наталии Антоновой

Уже 2 мая все православные христиане будут отмечать Пасху, а значит, есть куличи и крашеные яйца. Повара и хозяйки предлагают самые разные способы приготовления праздничных куличей, а вот актриса Наталия Антонова поделилась своим, на живых дрожжах.

«Просто и очень вкусно», — написала Антонова в своем Instagram, где опубликовала подробный рецепт.

Ингредиенты: мука — 300 гр., яйцо, дрожжи свежие — 10 гр. (сухие 7 гр.), молоко теплое — 200 мл., масло сливочное — 40 гр., сахар — 60 гр., изюм — 30 гр., ванилин — 1 гр., цедра цитрусовых 1ч.ложку. Для глазури: сухое молоко или сухие сливки, сгущенное молоко и лимонный сок.

Способ приготовления: раскрошить живые дрожжи, добавить ложку сахара, залить теплым молоком (обязательно теплым), добавить две столовые ложки муки. Перемешать. Оставить подходить. В глубокую тарелку разбить яйцо, добавить соль и сахар. По желанию можно добавить ванилин, чайную ложку мандариновой цедры и немного куркумы (для цвета, куличи получаются солнечные), перемешать. Добавить растопленное сливочное масло (не горячее). Добавить в опару яичную массу и частями просеянную муку. Накрыть тесто пищевой пленкой или полотенцем. Оставить примерно на час. По желанию в тесто можно добавить изюм. Сделать это нужно сейчас. Разложить тесто по формам до половины. И снова дать подойти тесту уже в форме, приблизительно 30 минут. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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