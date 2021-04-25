«Быстро, полезно и вкусно»: домашние детские сосиски от Юлии Ковальчук

Недавно Юлия Ковальчук получила награду в категории «Супер-мама». Певица воспитывает дочь Амелию и много времени проводит с малышкой, которой осенью исполнится уже четыре года. Специально для нее певица решила приготовить домашние сосиски из индейки.

«Многие сегодня проводят время с семьей, хочу поделиться с вами супер быстрым, полезным и вкусным рецептом домашних детских сосисок», — написала Ковальчук.

Ингредиенты: 500-600 гр. грудки индейки, 150 мл. молока, 20 гр. сливочного масла, яйцо, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: мясо нарезать на кусочки и измельчить в блендере. Добавить яйцо, масло, молоко, соль и перец и все еще раз перемешать. Дальше нарезать пищевую пленку на прямоугольники, положить столовую ложку фарша, завернуть с двух сторон и завязать ниткой. Отварить.

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