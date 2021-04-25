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«Моя семья оценила»: Костенко поделилась рецептом воздушных панкейков

Модель и телеведущая начала публиковать в своем Instagram кулинарные рецепты.

«Моя семья оценила»: Костенко поделилась рецептом воздушных панкейков
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Модель Анастасия Костенко подверглась модному веянию и решила публиковать в своем Instagram не только личные фото, но и рецепты, которые готовит сама. Начала с панкейков.

«Делюсь с вами рецептом. Моя семья оценила их воздушность и вкус», — написала Костенко.

Ингредиенты: яйцо -1шт., сахар — 1-2 ст.л., молоко — 210 мл., мука — 180 гр,  растительное масло — 2 ст.л. разрыхлитель — 10г., ванилин, чуть соли.  Для соуса: творожный сыр – 70 г, масло сливочное – 50 г, сахарная пудра — 1/3 стакана.

Способ приготовления: яйцо взбивать с сахаром до увеличения объема (получится пенка), добавить молочко и перемешать. Добавить масло, муку, разрыхлитель, соль. Все взбить. Предварительно нагреть антипригарную сковородку и на среднем огне, под крышкой, выпекать с двух сторон панкейки.

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