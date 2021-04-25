Невероятный вкус: томатный крем-суп с пряными травами от телеповара Александра Бельковича

Телеповар Алксандр Белькович давно завоевал любовь публики благодаря своим несложным и оригинальным рецептам. В своем Instagram он поделился способом приготовления томатного крем-супа с пряными травами. Подписчики обрадовались такому рецепту.

«Обожаю! Мой любимый суп! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Ингредиенты на 4-5порций: помидоры- 400 гр, чеснок — 4 зубчика, репчатый лук — 1 шт, томаты в собственном соку — 250 гр, сливки 22% — 100 мл, оливковое масло — 3 ст.л, вода — 400-500 мл, пряные травы, соль – щепотка, сахар по вкусу, черный перец.

Способ приготовления: нарезаем свежие томаты и выкладываем на противень. Добавляем дольки чеснока, оливковое масло и ароматные травы. Отправляем в духовку, разогретую до температуры 180 градусов, на 10 минут. После того, как томаты остыли, шкурка с них легко снимается. Отдельно обжариваем лук, туда же добавляем томаты в собственном соку и немного воды для правильной консистенции. Туда же отправляем запеченные томаты. Тушим, затем добавляем сливки, соль и сахар для яркости вкуса. Полученный состав взбить блендером и снова протушить 10 минут.

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