«В роли дегустатора»: Ирина Слуцкая поделилась рецептом стейков из свежего тунца от сына Артема

Кулинарная рубрика спортсменки Ирины Слуцкой пополнилось еще одним блюдом. Примечательно, что на этот раз угостил своим шедевром всех домочадцев сын знаменитости — Артем.

Мальчик отметил, что собирается приготовить блюдо из рыбы. Сын Слуцкой взял тунец, рафинированное масло, соль и перец.

«Новый рецепт от Артема. Как же хорошо, когда дети взрослеют! Теперь уже я могу побыть в роли дегустатора на кухне. Сегодня Артем приготовил стейки из свежего тунца, а я непременно все засняла. Ловите рецепт», — написала в своем микроблоге Ирина.

Артем смешал в миске масло, соль и перец. Далее нарезал рыбу на стейки и обмакнул каждый кусочек в получившейся смеси со всех сторон. А затем выложил стейки на сухую раскаленную сковороду и обжарил их так, чтобы внутри тунец оставался немного сырым.

Поклонники юного повара остались в восторге от способностей мальчика. Они написали положительные комментарии под роликом:

«Какой хороший хозяюшка!», «Если красиво рисует, значит и вкусно готовит! Браво!», «Какой молодец, мамин помощник».

Смотрите также: