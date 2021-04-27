Три блюда, которые легко приготовит даже мужчина

26 апреля на телеканале «Суббота!» стартовало новое реалити «Моя жена рулит». Это первое кулинарное шоу, в котором мужчины и женщины поменяются местами. Мужчины будут готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины – «рулить» процессом и мужьями через наушник.
Лучший повар получит денежный приз, так что участникам есть за что бороться. Ведущие проекта — Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов.
Teleprogramma.pro попросила Евгения поделился с нами рецептами несложных и оригинальных блюд, с которыми справятся не только женщины, но и их мужчины. Итак, ловите рецепты и показывайте их своим мужчинам.
Гречка с грибами и беконом
Ингредиенты:
- Гречка — 1 стакан,
- Шампиньоны — 300-400 г.,
- Бекон — 200 г.,
- Масло сливочное — 1 ст. ложка,
- Лук репчатый — 1-2 шт,
- Морковь — 1 шт,
- Чеснок — 1 зубчик,
- Сельдерей — 1 стебель,
- Коричневый сахар,
- Петрушка,
- Лавровый лист,
- Соль,
- Перец.
Способ приготовления:
1) Гречку промыть несколько раз, поставить на плиту и варить до полуготовности.
2) Готовим бульон: обжарить нарезанную половину луковицы, половину моркови, чеснок и сельдерей в сильно раскаленной кастрюле на растительном масле. Добавить стебли петрушки, черный перец горошком, один — два нарезанных дольками шампиньонов. Залить все водой и довести до кипения, снизить до огонь до среднего варить 25-30 минут. После процедить и оставить дожидаться своей очереди.
3) Обжариваем бекон на раскаленной сковороде. Добавлять масла не нужно, зато потребуется коричневый сахар. Если нет коричневого, то берем обычный сахар.
Когда бекон обжарился с двух сторон и уменьшился в объеме, нужно снять его с огня и положить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.
4) В финале обжарить на сливочном масле лук, нарезанный кольцами, дольку чеснока и морковь, натертую на терке. Добавить грибы, обжарить все вместе до полуготовности, а затем высыпать в сковороду бекон и гречку.
5) Заливаем все бульоном, тушим до тех пор, пока бульон не выпарится практически полностью, добавляем петрушку и подаем! Можно также посыпать блюдо зеленым луком.
«Я обожаю посыпать все луком фри, но и без этого будет очень вкусно», — советует шеф-повар.
Острые крылья Баффало с соусом блю чиз
Ингредиенты:
- Крылья куриные — 10-12 шт.,
- Масло сливочное — 100 г.,
- Соус острый ред девил или табаско — 6-7 ст. ложек,
- Мед — 4-5 ст. ложек,
- Мука — 10 ст. ложек,
- Паприка — 1 ст. ложка,
- Кайенский перец — 2 ст. ложки,
- Сухой чеснок — 1 ст. ложка ( не найдете — не страшно),
- Разрыхлитель для теста — 3 ч. ложки,
- Сельдерей — 5-6 стеблей,
- Голубой сыр — 100 г.,
- Сметана — 1 стакан,
- Майонез — 3 ст. ложки,
- Соль,
- Перец,
- Лавровый лист.
Способ приготовления:
1) Крылья порубить на 2 части каждое, замочить на ночь или хотя бы на 2-3 часа в маринаде. Для него потребуется: 1 литр воды, 2-3 столовые ложки соли, ложка перца горошком и лавровый лист (2-3 шт).
2) Приготовить посыпку, смешав муку, разрыхлитель и сухие специи: паприку, кайенский перец, сухой чеснок, соль, перец.
«Секрет этих хрустящие крыльев без фритюра — именно разрыхлитель, добавленный в муку», — делится Евгений.
3) Как следует высушить крылья бумажными полотенцами, оставив минимум влаги. А после сильно обвалять в мучной смеси и отправить крылышки в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Запекать 35-40 минут.
4) Пока готовятся крылья, для Баффало соуса растопить сливочное масло и смешать с острым соусом и медом, довести пропорцию этих трех ингредиентов до идеального для Вас вкуса (кто-то любит послаще, кто-то поострее), посолить готовый соус.
5) Соус блю чиз: сметану смешать с майонезом в пропорции 1 к 3, туда же добавить наполовину натертый, наполовину раскрошенный голубой сыр, соль, перец и пару щепоток сушеного чеснока.
6) Сельдерей свежий очистить по всей длине, удалив волокна по стеблю.
7) Готовые горячие и хрустящие крылья поместить в глубокую большую миску и добавить соус. Выложить на тарелку и наслаждаться крыльями следует вместе с соусом блю чиз, откусывая сельдерей прямо от целого стебля — он придаст хруст, свежести и закончит эту фантастическую вкусовую комбинацию.
Тартар из тунца с манго и гуакамоле
Ингредиенты:
Для гуакамоле:
- Авокадо мягкое — 2 шт.,
- Сок половины лайма,
- Лук красный — 20 г.,
- Перец Чили — по вкусу,
- Кинза
Для тартара:
- Филе тунца — 100 г.,
- Манго — 30 г.
Для цитрусовой заправки:
- Оливковое масло extra virgin — 4-5 ст. ложек,
- Соевый соус — 1 ч. ложка,
- Горчица на кончике ножа,
- Сок лайма и лимона (плюс апельсина или мандарина, по вкусу) — 3 ст ложки
- Соль — по вкусу, щедро,
- Сахар — по вкусу, щедро
- Крутоны или хлебцы для подачи.
Способ приготовления:
1) Тунец и манго нарезать кубиками, примерно 0,5 сантиметров, перемешать, отложить.
2) Делаем заправку: взбить все ингредиенты до однородной консистенции, если не выходит — добавить еще немного горчицы, она поможет смеси стать однородной. Довести до вкуса солью и сахаром.
3) Делаем гуакамоле: очистить авокадо, вытащить кость. Мелко нарезаем оставшиеся ингредиенты, заливаем соком лайма, смешиваем с авокадо и разминаем все ложкой.
«Долго и терпеливо, чтобы получилась неоднородная масса с кусочками авокадо», — советует эксперт.
4) Тунец с манго заправить цитрусовой заправкой, перемешать много раз, чтобы ингредиенты стали единой массой. Сначала выкладываем на тарелку гуакамоле, сверху тартар и наслаждаться вкусом. Можно подавать тар-тар на крутонах, хлебцах или чипсах.
Смотрите шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!» с 26 апреля понедельник-четверг в 18:00