Три блюда, которые легко приготовит даже мужчина

26 апреля на телеканале «Суббота!» стартовало новое реалити «Моя жена рулит». Это первое кулинарное шоу, в котором мужчины и женщины поменяются местами. Мужчины будут готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины – «рулить» процессом и мужьями через наушник.

Лучший повар получит денежный приз, так что участникам есть за что бороться. Ведущие проекта — Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов.

Teleprogramma.pro попросила Евгения поделился с нами рецептами несложных и оригинальных блюд, с которыми справятся не только женщины, но и их мужчины. Итак, ловите рецепты и показывайте их своим мужчинам.

Гречка с грибами и беконом

Ингредиенты:

Гречка — 1 стакан,

Шампиньоны — 300-400 г.,

Бекон — 200 г.,

Масло сливочное — 1 ст. ложка,

Лук репчатый — 1-2 шт,

Морковь — 1 шт,

Чеснок — 1 зубчик,

Сельдерей — 1 стебель,

Коричневый сахар,

Петрушка,

Лавровый лист,

Соль,

Перец.

Способ приготовления:

1) Гречку промыть несколько раз, поставить на плиту и варить до полуготовности.

2) Готовим бульон: обжарить нарезанную половину луковицы, половину моркови, чеснок и сельдерей в сильно раскаленной кастрюле на растительном масле. Добавить стебли петрушки, черный перец горошком, один — два нарезанных дольками шампиньонов. Залить все водой и довести до кипения, снизить до огонь до среднего варить 25-30 минут. После процедить и оставить дожидаться своей очереди.

3) Обжариваем бекон на раскаленной сковороде. Добавлять масла не нужно, зато потребуется коричневый сахар. Если нет коричневого, то берем обычный сахар.

Когда бекон обжарился с двух сторон и уменьшился в объеме, нужно снять его с огня и положить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

4) В финале обжарить на сливочном масле лук, нарезанный кольцами, дольку чеснока и морковь, натертую на терке. Добавить грибы, обжарить все вместе до полуготовности, а затем высыпать в сковороду бекон и гречку.

5) Заливаем все бульоном, тушим до тех пор, пока бульон не выпарится практически полностью, добавляем петрушку и подаем! Можно также посыпать блюдо зеленым луком.

«Я обожаю посыпать все луком фри, но и без этого будет очень вкусно», — советует шеф-повар.

Острые крылья Баффало с соусом блю чиз

Ингредиенты:

Крылья куриные — 10-12 шт.,

Масло сливочное — 100 г.,

Соус острый ред девил или табаско — 6-7 ст. ложек,

Мед — 4-5 ст. ложек,

Мука — 10 ст. ложек,

Паприка — 1 ст. ложка,

Кайенский перец — 2 ст. ложки,

Сухой чеснок — 1 ст. ложка ( не найдете — не страшно),

Разрыхлитель для теста — 3 ч. ложки,

Сельдерей — 5-6 стеблей,

Голубой сыр — 100 г.,

Сметана — 1 стакан,

Майонез — 3 ст. ложки,

Соль,

Перец,

Лавровый лист.

Способ приготовления:

1) Крылья порубить на 2 части каждое, замочить на ночь или хотя бы на 2-3 часа в маринаде. Для него потребуется: 1 литр воды, 2-3 столовые ложки соли, ложка перца горошком и лавровый лист (2-3 шт).

2) Приготовить посыпку, смешав муку, разрыхлитель и сухие специи: паприку, кайенский перец, сухой чеснок, соль, перец.

«Секрет этих хрустящие крыльев без фритюра — именно разрыхлитель, добавленный в муку», — делится Евгений.

3) Как следует высушить крылья бумажными полотенцами, оставив минимум влаги. А после сильно обвалять в мучной смеси и отправить крылышки в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Запекать 35-40 минут.

4) Пока готовятся крылья, для Баффало соуса растопить сливочное масло и смешать с острым соусом и медом, довести пропорцию этих трех ингредиентов до идеального для Вас вкуса (кто-то любит послаще, кто-то поострее), посолить готовый соус.

5) Соус блю чиз: сметану смешать с майонезом в пропорции 1 к 3, туда же добавить наполовину натертый, наполовину раскрошенный голубой сыр, соль, перец и пару щепоток сушеного чеснока.

6) Сельдерей свежий очистить по всей длине, удалив волокна по стеблю.

7) Готовые горячие и хрустящие крылья поместить в глубокую большую миску и добавить соус. Выложить на тарелку и наслаждаться крыльями следует вместе с соусом блю чиз, откусывая сельдерей прямо от целого стебля — он придаст хруст, свежести и закончит эту фантастическую вкусовую комбинацию.

Тартар из тунца с манго и гуакамоле

Ингредиенты:

Для гуакамоле:

Авокадо мягкое — 2 шт.,

Сок половины лайма,

Лук красный — 20 г.,

Перец Чили — по вкусу,

Кинза

Для тартара:

Филе тунца — 100 г.,

Манго — 30 г.

Для цитрусовой заправки:

Оливковое масло extra virgin — 4-5 ст. ложек,

Соевый соус — 1 ч. ложка,

Горчица на кончике ножа,

Сок лайма и лимона (плюс апельсина или мандарина, по вкусу) — 3 ст ложки

Соль — по вкусу, щедро,

Сахар — по вкусу, щедро

Крутоны или хлебцы для подачи.

Способ приготовления:

1) Тунец и манго нарезать кубиками, примерно 0,5 сантиметров, перемешать, отложить.

2) Делаем заправку: взбить все ингредиенты до однородной консистенции, если не выходит — добавить еще немного горчицы, она поможет смеси стать однородной. Довести до вкуса солью и сахаром.

3) Делаем гуакамоле: очистить авокадо, вытащить кость. Мелко нарезаем оставшиеся ингредиенты, заливаем соком лайма, смешиваем с авокадо и разминаем все ложкой.

«Долго и терпеливо, чтобы получилась неоднородная масса с кусочками авокадо», — советует эксперт.

4) Тунец с манго заправить цитрусовой заправкой, перемешать много раз, чтобы ингредиенты стали единой массой. Сначала выкладываем на тарелку гуакамоле, сверху тартар и наслаждаться вкусом. Можно подавать тар-тар на крутонах, хлебцах или чипсах.

Смотрите шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!» с 26 апреля понедельник-четверг в 18:00

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