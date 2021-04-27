«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»
Видео
Сковорода от папы: видеорецепт любимого блюда Сергея Жукова
Видео

Шеф-повар СТС рассказал, как быстро приготовить вкусную шоколадную пасху

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 262 рубля.

Шеф-повар СТС рассказал, как быстро приготовить вкусную шоколадную пасху
Шоколадная пасха. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • творог 9% — 300 г (86 р.);
  • сахарная пудра — 30 г (6 р.);
  • ванильный сахар — 2 г (1 р.);
  • сливочное масло — 170 г (98 р.);
  • какао порошок — 30 г (31 р.);
  • шоколадные печенья — 50 г (28 р.);
  • темный шоколад — 20 г (12 р.).

Итого: 4 порции = 262 р., 1 порция = 65 р.

Приготовление:

Смешиваем в миске творог, сахарную пудру, размягченное сливочное масло и ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Перетираем полученную массу через сито, добавляем мелко покрошенное печенье.

Фото: СТС

Перекладываем творожную массу с печеньем в конусовидную форму (миску) выстеленную полотенцем, утрамбовываем, сверху накрываем краями полотенца и тарелкой.

Фото: СТС

Далее отправляем в холодильник на 12 часов до полного застывания творожной массы.

Фото: СТС

Перед подачей посыпаем пасху тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Тэги

Кулинарные рецептыпасхаПасха 2021Рецепты