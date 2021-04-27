Шеф-повар СТС рассказал, как быстро приготовить вкусную шоколадную пасху

Ингредиенты:
- творог 9% — 300 г (86 р.);
- сахарная пудра — 30 г (6 р.);
- ванильный сахар — 2 г (1 р.);
- сливочное масло — 170 г (98 р.);
- какао порошок — 30 г (31 р.);
- шоколадные печенья — 50 г (28 р.);
- темный шоколад — 20 г (12 р.).
Итого: 4 порции = 262 р., 1 порция = 65 р.
Приготовление:
Смешиваем в миске творог, сахарную пудру, размягченное сливочное масло и ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем.
Перетираем полученную массу через сито, добавляем мелко покрошенное печенье.
Перекладываем творожную массу с печеньем в конусовидную форму (миску) выстеленную полотенцем, утрамбовываем, сверху накрываем краями полотенца и тарелкой.
Далее отправляем в холодильник на 12 часов до полного застывания творожной массы.
Перед подачей посыпаем пасху тертым шоколадом.
Приятного аппетита!