Шеф-повар СТС рассказал, как быстро приготовить вкусную шоколадную пасху

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 262 рубля.

Ингредиенты:

творог 9% — 300 г (86 р.);

сахарная пудра — 30 г (6 р.);

ванильный сахар — 2 г (1 р.);

сливочное масло — 170 г (98 р.);

какао порошок — 30 г (31 р.);

шоколадные печенья — 50 г (28 р.);

темный шоколад — 20 г (12 р.).

Итого: 4 порции = 262 р., 1 порция = 65 р.

Приготовление:

Смешиваем в миске творог, сахарную пудру, размягченное сливочное масло и ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем.

Перетираем полученную массу через сито, добавляем мелко покрошенное печенье.

Перекладываем творожную массу с печеньем в конусовидную форму (миску) выстеленную полотенцем, утрамбовываем, сверху накрываем краями полотенца и тарелкой.

Далее отправляем в холодильник на 12 часов до полного застывания творожной массы.

Перед подачей посыпаем пасху тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

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