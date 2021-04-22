Как правильно приготовить творожную пасху: пошаговый рецепт с фото

На четыре порции в главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 282 рубля.

Ингредиенты:

творог 5 % — 300 г. (86 р.);

масло сливочное — 175 г. (94 р.);

вареная сгущенка — 70 г. (16 р.);

белый шоколад — 50 г. (26 р.);

цукаты — 100 г. (60 р.);

растительное масло — 5 мл.

Итого: 4 порции = 282 р., 1 порция = 70 р.

Приготовление:

Смешиваем блендером творог, сливочное масло и вареную сгущенку, а затем перекладываем в миску, накрыв полотенцем.

Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдёт сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».

В горячей воде на 1,5-2 минуты замачиваем цукаты.

В это время пасху в полотенце отправляем в холодильник минимум на 3 часа.

Затем пасху переворачиваем на тарелку и убираем полотенце.

Ломаем кусочками белый шоколад, отправляем в миску и добавляем к шоколаду 5 мл растительного масла.

Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».

При подаче посыпаем пасху белым шоколадом и цукатами.

Приятного аппетита!

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