Как правильно приготовить творожную пасху: пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты:
- творог 5 % — 300 г. (86 р.);
- масло сливочное — 175 г. (94 р.);
- вареная сгущенка — 70 г. (16 р.);
- белый шоколад — 50 г. (26 р.);
- цукаты — 100 г. (60 р.);
- растительное масло — 5 мл.
Итого: 4 порции = 282 р., 1 порция = 70 р.
Приготовление:
Смешиваем блендером творог, сливочное масло и вареную сгущенку, а затем перекладываем в миску, накрыв полотенцем.
Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдёт сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».
В горячей воде на 1,5-2 минуты замачиваем цукаты.
В это время пасху в полотенце отправляем в холодильник минимум на 3 часа.
Затем пасху переворачиваем на тарелку и убираем полотенце.
Ломаем кусочками белый шоколад, отправляем в миску и добавляем к шоколаду 5 мл растительного масла.
Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».
При подаче посыпаем пасху белым шоколадом и цукатами.
Приятного аппетита!