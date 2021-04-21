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Вкусный букет: готовим овощные розы с ломтиками свинины

Рецепт показали в передаче «Живая еда с Сергеем Малоземовым».

Вкусный букет: готовим овощные розы с ломтиками свинины
Овощные розы со свининой. Фото: PR НТВ.

Хотите угостить своих друзей чем-то необычным? Вот вам занимательное блюдо из программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на НТВ — овощные розы с ломтиками свинины.

Ингредиенты:

  • 300 граммов тонко нарезанной сырой свинины;
  • 1 морковь;
  • 1 кабачок;
  • 1 баклажан;
  • половина качана пекинской капусты;
  • небольшой качан брокколи
  • и 600 мл воды.

Сначала шинкуем пекинскую капусту и перекладываем ее в кастрюлю. Далее по кругу выкладываем брокколи. Оставшиеся овощи нужно нарезать на очень тонкие полоски, удобнее это сделать овощечисткой.

А далее начинается творчество: в каждый ломтик свинины надо положить овощную полоску и скрутить, чтобы это напоминало цветок розы. Повторяем это, пока не заполнится кастрюля. Тут важно, чтобы «розочки» плотно прилегали друг к другу, иначе они развернуться обратно.

Добавляем в кастрюлю воды, ставим на огонь и накрываем крышкой. Готовность блюда можно определить по цвету мяса.

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