Вкусный букет: готовим овощные розы с ломтиками свинины

Хотите угостить своих друзей чем-то необычным? Вот вам занимательное блюдо из программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на НТВ — овощные розы с ломтиками свинины.

Ингредиенты: 300 граммов тонко нарезанной сырой свинины;

1 морковь;

1 кабачок;

1 баклажан;

половина качана пекинской капусты;

небольшой качан брокколи

и 600 мл воды.

Сначала шинкуем пекинскую капусту и перекладываем ее в кастрюлю. Далее по кругу выкладываем брокколи. Оставшиеся овощи нужно нарезать на очень тонкие полоски, удобнее это сделать овощечисткой.

А далее начинается творчество: в каждый ломтик свинины надо положить овощную полоску и скрутить, чтобы это напоминало цветок розы. Повторяем это, пока не заполнится кастрюля. Тут важно, чтобы «розочки» плотно прилегали друг к другу, иначе они развернуться обратно.

Добавляем в кастрюлю воды, ставим на огонь и накрываем крышкой. Готовность блюда можно определить по цвету мяса.

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