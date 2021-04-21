Вкусный букет: готовим овощные розы с ломтиками свинины

Хотите угостить своих друзей чем-то необычным? Вот вам занимательное блюдо из программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на НТВ — овощные розы с ломтиками свинины.
Ингредиенты:
- 300 граммов тонко нарезанной сырой свинины;
- 1 морковь;
- 1 кабачок;
- 1 баклажан;
- половина качана пекинской капусты;
- небольшой качан брокколи
- и 600 мл воды.
Сначала шинкуем пекинскую капусту и перекладываем ее в кастрюлю. Далее по кругу выкладываем брокколи. Оставшиеся овощи нужно нарезать на очень тонкие полоски, удобнее это сделать овощечисткой.
А далее начинается творчество: в каждый ломтик свинины надо положить овощную полоску и скрутить, чтобы это напоминало цветок розы. Повторяем это, пока не заполнится кастрюля. Тут важно, чтобы «розочки» плотно прилегали друг к другу, иначе они развернуться обратно.
Добавляем в кастрюлю воды, ставим на огонь и накрываем крышкой. Готовность блюда можно определить по цвету мяса.