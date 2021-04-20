Израильская кухня: Алексей Зимин показал, как готовить овощной салат с тхиной

В новом выпуске передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ шеф-повар поделился рецептами израильской кухни, в частности, он показал, как готовить овощной салат с тхиной.
Ингредиенты:
- 500 граммов помидоров,
- 500 граммов огурцов,
- 1 красный болгарский перец,
- 1 пучок зеленого лука,
- 1 пучок петрушки,
- 1 лимон,
- 1 стакан кунжутной пасты,
- 0,5 стакана холодной воды,
- 2–3 зубчика чеснока,
- 80 мл оливкового масла,
- пучок мяты.
Для салата нужно мелко нарезать помидоры, огурцы, болгарский перец и лук. Затем перемешать их в глубокой миске, заправить соком лимона и оливковым маслом, добавить листья мяты.
Для приготовления тхины смешиваем кунжутную пасту, воду, лимонный сок, давленный чеснок, оливковое масло и петрушку. Можно добавить соль и перец по вкусу.
Данное блюдо рекомендуется подавать в слегка разогретых питах — хлебных лепешках, имеющих специальный кармашек для начинки. Именно в него следует положить салат, а затем полить его сверху тхиной. Приятного аппетита!