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Израильская кухня: Алексей Зимин показал, как готовить овощной салат с тхиной

Такое блюдо по традиции принято есть завернутым в хлеб.

Израильская кухня: Алексей Зимин показал, как готовить овощной салат с тхиной
Салат следует подавать в питах - хлебных лепешках. Фото: PR НТВ.

В новом выпуске передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ шеф-повар поделился рецептами израильской кухни, в частности, он показал, как готовить овощной салат с тхиной.

Ингредиенты:

  • 500 граммов помидоров,
  • 500 граммов огурцов,
  • 1 красный болгарский перец,
  • 1 пучок зеленого лука,
  • 1 пучок петрушки,
  • 1 лимон,
  • 1 стакан кунжутной пасты,
  • 0,5 стакана холодной воды,
  • 2–3 зубчика чеснока,
  • 80 мл оливкового масла,
  • пучок мяты.

Для салата нужно мелко нарезать помидоры, огурцы, болгарский перец и лук. Затем перемешать их в глубокой миске, заправить соком лимона и оливковым маслом, добавить листья мяты.

Для приготовления тхины смешиваем кунжутную пасту, воду, лимонный сок, давленный чеснок, оливковое масло и петрушку. Можно добавить соль и перец по вкусу.

Данное блюдо рекомендуется подавать в слегка разогретых питах — хлебных лепешках, имеющих специальный кармашек для начинки. Именно в него следует положить салат, а затем полить его сверху тхиной. Приятного аппетита!

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