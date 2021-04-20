Израильская кухня: Алексей Зимин показал, как готовить овощной салат с тхиной

Такое блюдо по традиции принято есть завернутым в хлеб.

В новом выпуске передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ шеф-повар поделился рецептами израильской кухни, в частности, он показал, как готовить овощной салат с тхиной.

Ингредиенты: 500 граммов помидоров,

500 граммов огурцов,

1 красный болгарский перец,

1 пучок зеленого лука,

1 пучок петрушки,

1 лимон,

1 стакан кунжутной пасты,

0,5 стакана холодной воды,

2–3 зубчика чеснока,

80 мл оливкового масла,

пучок мяты.

Для салата нужно мелко нарезать помидоры, огурцы, болгарский перец и лук. Затем перемешать их в глубокой миске, заправить соком лимона и оливковым маслом, добавить листья мяты.

больше по теме Готовим цыпленка по-грузински в сливочном соусе по рецепту Алексея Зимина Не жалейте приправ и получите отменный вкус.

Для приготовления тхины смешиваем кунжутную пасту, воду, лимонный сок, давленный чеснок, оливковое масло и петрушку. Можно добавить соль и перец по вкусу.

Данное блюдо рекомендуется подавать в слегка разогретых питах — хлебных лепешках, имеющих специальный кармашек для начинки. Именно в него следует положить салат, а затем полить его сверху тхиной. Приятного аппетита!

Смотрите также: