Дешево и быстро: как покрасить пасхальные яйца капустой и свеклой

На 30 яиц у главного шеф-повара СТС Александра Белькович ушло 243 рубля.

Ингредиенты:

яйца — 30 шт. (180 р.);

соль.

Красители:

краснокочанная капуста — ½ шт. 500 г (23 р.);

свекла — 3 шт. 900 г (13 р.);

куркума — 20 г. (25 р.);

уксус — 4,5 ст. ложек уксуса 22 мл. (1 р.);

растительное масло — 10 мл. (1 р.).

Итого: 30 яиц с красителями = 243 р., 3 вида натуральных красителей для 30 яиц = 63 р.

Приготовление:

Для начала яйца надо отварить в соленой воде. После закипания держим на огне 8 минут. Соль нужна для того, чтобы яйца не лопались.

Берем свеклу и трем на крупной терке, отправляем в кастрюлю с водой.

Нарезаем красную капусту и отправляем в другую кастрюлю, также наполненную водой.

В третью кастрюлю наливаем воду, добавляем куркуму и тщательно перемешиваем.

Все три кастрюли ставим на плиту на 10 – 12 минут.

Совет от шефа: «Не стоит доводить до кипения ингредиенты в кастрюлях, иначе пропадут красильные свойства».

Как только прошло назначенное время – снимаем кастрюли с плиты и добавляем во все по 1,5 столовой ложки уксуса. Он придаст нашим смесям яркий окрас.

Равное количество яиц отправляем в каждую кастрюлю с красителями и оставляем на 30 минут.

Совет от шефа: «Эксперимент — можно смешать все три красителя в отдельной кастрюле и опустить несколько яиц».

Вытаскиваем окрашенные яйца. Даем им обсохнуть.

Далее все яйца тщательно натираем до глянца салфеткой, смоченной в растительном масле. После – перекладываем в корзину.

Приятного аппетита!

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