На природу! Интересные и необычные рецепты блюд для пикника

Табуле с киноа, овощами и курицей
Пока жарится шашлык, неплохо утолить голод этим сытным салатом.
НАДО (на 4 порции): 200 г крупы киноа · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 2 свежих огурчика · 2 помидора · 200 г отварной куриной грудки или любого другого мяса · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки оливкового масла · пучок петрушки · горсть оливок.
ГОТОВИМ:
1. Киноа промываем и отвариваем согласно инструкции, остужаем.
2. Овощи режем произвольно, петрушку — мелко, курицу — кубиками.
3. Смешиваем, добавляем киноа, солим, перчим, заправляем маслом и подаем.
Яйца по-шотландски
Очень хороши с салатом из свежих овощей.
НАДО (на 6 порций): по веточке розмарина и шалфея (в сухом виде тоже подойдет) · 600 г мясного фарша · 1 мускатный орех · по щепотке копченой паприки, черного перца и соли · 3 филе анчоуса · 8 яиц · 100 г муки · 200 г сухарей для панировки · растительное масло для фритюра.
ГОТОВИМ:
1. В блендере пробиваем шалфей, розмарин, тертый мускатный орех, паприку, анчоусы, по щепотке соли и черного перца. Добавляем эту смесь в фарш и тщательно перемешиваем.
2. 6 яиц варим 5 минут, опускаем в холодную воду (задача оставить желток жидковатым), после остывания чистим.
3. В одну миску кладем муку, во вторую — оставшиеся яйца и взбиваем их, в третью — сухари.
4. Кладем на ладонь шарик фарша размером примерно с теннисный мяч (можно поделить весь фарш на 6 равных частей). Плющим фарш в лепешку, кладем на нее яйцо и осторожно оборачиваем фаршем. Не давите на яйцо слишком сильно, внутри него жидкий желток.
5. Яйцо в фарше сначала катаем в муке, затем окунаем в яйца (даем стечь излишкам) и обваливаем в сухарях.
6. Готовим фритюр. Масла должно быть много: слой 8 см (при этом сотейник должен быть с высокими бортиками, чтобы масло не занимало больше половины объема). Будьте осторожны: кипящее масло очень опасно! Разогрейте масло до 170 °С на среднем огне. Температуру проверьте термометром или при помощи ломтика сырой картошки — если он становится золотистым (но не коричневым — это сигнал о перегреве), значит, фритюр достаточно разогрет. Жарим яйца 8 минут до приятной золотистости, выкладываем на бумажное полотенце.
Соус из перцев и феты
На пикнике всегда есть что макнуть в аппетитный соус: кусочки лепешки, картофель фри или ломтики морковки — любая ерунда превращается в изысканную закуску.
НАДО (на 4 порции):
240 г сыра фета · 120 г консервированных сладких перцев · 3 ст. ложки оливкового масла · 1 зубчик чеснока · щепотка черного перца.
ГОТОВИМ:
Помещаем все ингредиенты в блендер и пробиваем до однородности. Готово!