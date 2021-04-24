На природу! Интересные и необычные рецепты блюд для пикника

С приходом тепла так и тянет перекусить на улице. А ведь одним шашлыком сыт не будешь.

Табуле с киноа, овощами и курицей

Пока жарится шашлык, неплохо утолить голод этим сытным салатом.

НАДО (на 4 порции): 200 г крупы киноа · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 2 свежих огурчика · 2 помидора · 200 г отварной куриной грудки или любого другого мяса · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки оливкового масла · пучок петрушки · горсть оливок.

ГОТОВИМ:

1. Киноа промываем и отвариваем согласно инструкции, остужаем.

2. Овощи режем произвольно, петрушку — мелко, курицу — кубиками.

3. Смешиваем, добавляем киноа, солим, перчим, заправляем маслом и подаем.

Яйца по-шотландски

Очень хороши с салатом из свежих овощей.

НАДО (на 6 порций): по веточке розмарина и шалфея (в сухом виде тоже подойдет) · 600 г мясного фарша · 1 мускатный орех · по щепотке копченой паприки, черного перца и соли · 3 филе анчоуса · 8 яиц · 100 г муки · 200 г сухарей для панировки · растительное масло для фритюра.

ГОТОВИМ:

1. В блендере пробиваем шалфей, розмарин, тертый мускатный орех, паприку, анчоусы, по щепотке соли и черного перца. Добавляем эту смесь в фарш и тщательно перемешиваем.

2. 6 яиц варим 5 минут, опускаем в холодную воду (задача оставить желток жидковатым), после остывания чистим.

3. В одну миску кладем муку, во вторую — оставшиеся яйца и взбиваем их, в третью — сухари.

4. Кладем на ладонь шарик фарша размером примерно с теннисный мяч (можно поделить весь фарш на 6 равных частей). Плющим фарш в лепешку, кладем на нее яйцо и осторожно оборачиваем фаршем. Не давите на яйцо слишком сильно, внутри него жидкий желток.

5. Яйцо в фарше сначала катаем в муке, затем окунаем в яйца (даем стечь излишкам) и обваливаем в сухарях.

6. Готовим фритюр. Масла должно быть много: слой 8 см (при этом сотейник должен быть с высокими бортиками, чтобы масло не занимало больше половины объема). Будьте осторожны: кипящее масло очень опасно! Разогрейте масло до 170 °С на среднем огне. Температуру проверьте термометром или при помощи ломтика сырой картошки — если он становится золотистым (но не коричневым — это сигнал о перегреве), значит, фритюр достаточно разогрет. Жарим яйца 8 минут до приятной золотистости, выкладываем на бумажное полотенце.

Соус из перцев и феты

На пикнике всегда есть что макнуть в аппетитный соус: кусочки лепешки, картофель фри или ломтики морковки — любая ерунда превращается в изысканную закуску.

НАДО (на 4 порции):

240 г сыра фета · 120 г консервированных сладких перцев · 3 ст. ложки оливкового масла · 1 зубчик чеснока · щепотка черного перца.

ГОТОВИМ:

Помещаем все ингредиенты в блендер и пробиваем до однородности. Готово!

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