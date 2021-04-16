«Наша любимая»: Слуцкая рассказала, как приготовить вкусную карбонару

Каждую пятницу Ирина Слуцкая радует своих фанатов в Instagram очередным рецептом. На этот раз фигуристка решила приготовить карбонару.

«Наша любимая! Вы знали, что эта знаменитая паста появилась благодаря итальянским угольщикам? Я тоже была удивлена», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: бекон — 1 упаковка, сливки 20-35% — 200 мл, чеснок — 2 зубчика, желтки — 4 шт., спагетти — чуть больше половины пачки, сыр пармезан тертый, соль, перец.

Способ приготовления: в одной миске смешиваем желтки, сливки и сыр. Солим и перчим. Все перемешиваем (а не взбиваем!). Нарезаем бекон небольшими кусочками и выкладываем на сковородку без масла. Обжариваем пару минут и добавляем чеснок. Отвариваем спагетти, немного солим и откидываем их на дуршлаг. Промываем холодной водой. К бекону добавляем спагетти и заливаем соусом. Все перемешиваем, оставляем на огне еще на пару минут. На тарелку подаем сразу, сверху посыпаем тертым сыром.

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