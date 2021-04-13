С расплавленным сахаром: как готовит пасхальный кулич на основе творога Ивлев

Ведущий шоу «На ножах» телеканала «Пятница» добавляет в него ягоду и семечки.

Уже подготовились к празднованию Пасхи? Если ваши хлопоты в полном разгаре, стоит взять на заметку фирменный рецепт творожного кулича от шеф-повара Константина Ивлева, которым он ранее поделился с Teleprogramma.pro.

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Ингредиенты: 100 г жареного фундука, 100 г кедровых орешков, 100 г очищенных семечек, 100 г сахара для карамели, 100 мл сливок 33%, 300 г творога 9%, по 50 г малины, ежевики и голубики.

Творог смешиваем с небольшим количеством сахарного песка и сливок, вымешиваем до однородности. Сахар расплавляем, вливаем сливки, вымешиваем до абсолютного растворения сахарного песка.

В смесь выкладываем орехи, хорошенько провариваем. Получаем немного тягучую смесь, не слишком густую. Готовую карамель быстро охлаждаем.

Небольшую силиконовую или стеклянную форму покрываем пищевой пленкой, выкладываем творог, делаем в нем углубление, формируем бортик толщиной примерно в один сантиметр.

Охлажденные орехи в карамели выкладываем в форму с творогом, а его остатками накрываем орехи сверху. Ставим в холодильник минимум на час, переворачиваем форму, украшаем ягодами и подаем к праздничному столу.

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