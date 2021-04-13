Такой кулич пекли наши бабушки: Емельяненко поделился пасхальным рецептом с 200-летней историей

Известный по проекту «Мастер-шеф» шеф-повар Василий Емельяненко обнародовал на своем YouTube-канале рецепт кулича, который кондитеры используют уже не один век. Способ приготовления проверенный и дает хороший результат при соблюдении технологии.

По словам ведущего проекта, выпечка получается вкусной, сладкой, аппетитной и плотной. А раскрыла его секрет приготовления шефу именитый кондитер Елена Шрамко.

«Елена Васильевна Шрамко поделилась со мной лучшим рецептом кулича, который используют кондитеры уже более 200 лет. А я делюсь им с вами», — сказал Василий.

Ингредиенты: 1 кг муки, 20 г соли, 250 г сахара, 100 г свежих дрожжей, 300 г желтков, 300 г теплого молока, 400 г сливочного масла, 200 г изюма, 200 г кумквата засахаренного, 200 г ананаса, 230 г шоколада молочного, 200 г апельсиновых цукатов, 200 г грецких орехов, 75 мл коньяка или рома. Для глазури: 60 г белков, 150 г сахара, 20 г муки кукурузной, 30 г муки пшеничной, 50 г миндальных лепестков.

Поставить небольшую кастрюльку с молоком на огонь, подогреть, чтобы оно стало теплым. В большую чашу насыпать немного муки, добавить дрожжи, сахарный песок и основательно перемешать. Добавить теплое молоко, перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы поднялась опара.

Замешивать далее тесто лучше в тестомесе. Если его нет, придется основательно поработать руками, можно попросить помощи у кого-то из мужчин. Итак, в тестомес высыпать оставшуюся муку, соль и перемешать до однородного состояния. В эту мучную массу бросить кусочками сливочное масло комнатной температуры и замешать до однородной массы. Влить желтки и тщательно смешать. Добавить опару и довести до однородного состояния.

В тесто положить изюм, кумкват, вяленый ананас, шоколад, орехи и цукаты апельсина, добавить коньяк (ром) и немного размешать. Массу выложить в миски, заполняя наполовину, накрыть сверху пищевой пленкой и оставить на 2 часа при комнатной температуре.

На противень выстелить бумажные формы для кулича. Слегка размять тесто и выложить его в формы, заполняя чуть меньше, чем наполовину. Оставить тесто, чтобы оно немного поднялось.

Поставить формы в духовку (заранее прогреть до 150 градусов), выпекать 35-40 минут. Если духовка большая, с конвекцией рекомендуется температура 160 градусов и время — 40 минут.

Примерно за 5 минут до готовности куличей, нужно сделать глазурь. В кастрюлю с белками насыпать сахарный песок, взбить миксером до плотной пены. Добавить в глазурь обжаренную кукурузную муку, пшеничную муку, лопаткой перемешать до однородности. При помощи кондитерского пакета покрыть готовые куличи глазурью толстым слоем, посыпать миндальными лепестками, присыпать чуть солью сверху (3-5 крупинок на каждый пирог).

Опять поставить в духовку на 7-10 минут (150 градусов). Достать из духовки и оставить на ночь при комнатной температуре.

«Пасхальные куличи готовы! Они удивят своим восхитительным вкусом и консистенцией», — сказал Василий Емельяненко.

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