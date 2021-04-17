Миндаль, шпинат и творожок: одна идея для десерта и две — для завтрака

Шведский миндальный торт

Придется проявить аккуратность (коржи из миндального безе достаточно хрупкие), зато гости будут изумлены.

НАДО (на 10 — 12 порций): Коржи: 170 г миндальной

муки · 6 яичных белков · 130 г сахара · щепотка соли.

Крем: 6 желтков · 200 мл сливок 30% · 100 г сливочного масла · 100 г миндаля · 100 г сахара · 1 ч. ложка ванильного сахара · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

В желтки добавляем соль, ванильный сахар, перемешиваем. Ставим на плиту сотейник, добавляем сливки, 100 г сахара, помешиваем до растворения. Сливки с сахаром вливаем в желтки, помешиваем. Выливаем все обратно в сотейник, ставим на средний огонь и увариваем, помешивая, до загустения. Крем полностью остужаем. Затем взбиваем размягченное масло и добавляем в крем, убираем в сторону. Лепестки миндаля обжариваем на сухой сковороде. В белки добавляем соль, взбиваем в пену. Добавляем 100 г сахара и взбиваем до крепких пиков. Добавляем миндальную муку и перемешиваем. Половину миндального безе выливаем в форму (простелите пергаментом) и запекаем 20 — 25 мин. при 180 °С. Повторяем с оставшимся безе, коржи полностью остужаем. На один корж выливаем половину крема, размазываем, кладем второй корж и промазываем его кремом. Посыпаем лепестками миндаля, убираем в морозильник на 1 час (или в холодильник на ночь).

Вертута с творогом

Блюдо молдавской кухни. Приготовьте с вечера и подайте на завтрак. Сделайте побольше — вертуты отлично хранятся в холодильнике.

НАДО (на 4 порции): Тесто: 500 г муки · 300 мл воды · 3 ст. ложки растительного масла · 1/2 ч. ложки соли. Начинка: 500 г творога · 1 яйцо · 2/3 ч. ложки соли. Плюс растительное масло для жарки и смазывания.

ГОТОВИМ:

Муку просеиваем. В половину просеянной муки добавляем соль, масло и воду. Перемешиваем. Понемногу добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Домешиваем на столе, при необходимости подпыляя мукой поверхность. Даем тесту отдохнуть 10 минут. В творог добавляем соль и яйцо, пробиваем блендером для однородности. Тесто обминаем и делим на 4 части. Каждую часть плющим

в круг, подминаем края в середину. Оставляем на 5 минут под пленкой или миской.

На подпыленном мукой столе катаем тесто в тонкий круглый пласт, затем руками растягиваем его как можно тоньше. Смазываем тесто растительным маслом, отступая чуть-чуть от края, выкладываем 1/4 творога, распределяем по поверхности. Сворачиваем рулетик, перекручиваем по спирали, защипываем края. Сворачиваем улиткой, подгибаем кончик, сверху нашу вертуту чуть плющим. Жарим в масле на сковороде под крышкой на несильном огне с двух сторон, всего около 10 минут.

Маффины со шпинатом

По сути, это омлет с оригинальной подачей. Такие маффины удобно брать с собой на пикник, на работу. Для экстремального снижения калорийности используйте только белки. А для большей сытности, наоборот, добавьте вареное мясо, ветчину, сыр.

НАДО (на 4 порции): 4 яйца · пучок шпината (60 — 100 г) · 1 томат · соль · перец · форма для кексов · масло для смазывания.

ГОТОВИМ:

Форму смазываем маслом. Распределяем шпинат (рвать его необязательно, достаточно просто смять). Помидор режем кубиком и выкладываем на шпинат. Солим, перчим. Яйца слегка взбиваем и заливаем овощи. Возможно, понадобится больше яиц — все зависит от размеров ячеек формы. Выпекаем 15 минут при 180 °С.

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