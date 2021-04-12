Как правильно приготовить фаршированные перцы, чтобы они были сочными

На 10 порций блюда у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 978 рублей.

Ингредиенты:

фарш из баранины – 800 г (380 р.),

булгур – 400 г (50 р.),

перец болгарский красный – 5 шт. (220 р.),

перец болгарский желтый – 3 шт. (140 р.),

перец болгарский зеленый – 3 шт. (140 р.),

зира – 5 г (12 р.),

изюм темный – 30 г (7 р.),

петрушка – 15 г (10 р.),

кинза – 15 г (14 р.),

сметана для подачи – 50 г (5 р.),

соль,

перец.

Итого: 10 порций = 978 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

У каждого перца отрезать «крышку» с запасом 1,5–2 см и удалить семенную коробочку.

Варим в кастрюле в подсоленной воде булгур, после закипания держим на среднем огне 10 минут и убираем с плиты.

Высыпаем сваренный булгур в фарш из баранины, солим, перчим, добавляем мелко нарезанную зелень.

Далее фаршируем перцы полученной смесью и плотно утрамбовываем.

Совет от шефа: «Так как булгур уже готов, то не увеличится во время запекания, и перцы можно фаршировать плотно».

Фаршированные перцы размещаем в глубокой форме для запекания и плотно прижимаем друг к другу.

Далее вливаем воду чтобы покрыла 2/3 высоты перцев, добавляем изюм и щепотку зиры.

Покрываем перцы фольгой и отправляем перцы в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Вытаскиваем перцы из духовки и убираем фольгу, накрываем каждый перец крышечкой и отправляем в духовку еще на 20 минут.

Приятного аппетита!

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