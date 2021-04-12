Как правильно приготовить фаршированные перцы, чтобы они были сочными

Ингредиенты:
- фарш из баранины – 800 г (380 р.),
- булгур – 400 г (50 р.),
- перец болгарский красный – 5 шт. (220 р.),
- перец болгарский желтый – 3 шт. (140 р.),
- перец болгарский зеленый – 3 шт. (140 р.),
- зира – 5 г (12 р.),
- изюм темный – 30 г (7 р.),
- петрушка – 15 г (10 р.),
- кинза – 15 г (14 р.),
- сметана для подачи – 50 г (5 р.),
- соль,
- перец.
Итого: 10 порций = 978 р., 1 порция = 98 р.
Приготовление:
У каждого перца отрезать «крышку» с запасом 1,5–2 см и удалить семенную коробочку.
Варим в кастрюле в подсоленной воде булгур, после закипания держим на среднем огне 10 минут и убираем с плиты.
Высыпаем сваренный булгур в фарш из баранины, солим, перчим, добавляем мелко нарезанную зелень.
Далее фаршируем перцы полученной смесью и плотно утрамбовываем.
Совет от шефа: «Так как булгур уже готов, то не увеличится во время запекания, и перцы можно фаршировать плотно».
Фаршированные перцы размещаем в глубокой форме для запекания и плотно прижимаем друг к другу.
Далее вливаем воду чтобы покрыла 2/3 высоты перцев, добавляем изюм и щепотку зиры.
Покрываем перцы фольгой и отправляем перцы в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.
Вытаскиваем перцы из духовки и убираем фольгу, накрываем каждый перец крышечкой и отправляем в духовку еще на 20 минут.
Приятного аппетита!