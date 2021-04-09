«Добавим лосось и креветочки»: Юдашкина в гостях у подруги в Дубае научилась готовить суши

Марина Юдашкина за время отпуска в Дубае не только загорала на пляже и демонстрировала летние платья, но и научилась готовить суши. Этим блюдом возлюбленная именитого кутюрье Валентина Юдашкина пообещала побаловать друзей, пригласив их на домашнее застолье, но уже по прибытии в Москву. А импровизированный мастер-класс для возлюбленной модельера устроила ее близкая подруга. На кухне у звезды нашлись все необходимые ингредиенты для суши.

«Делаем суши, все мы приготовили, отварили рис. Теперь добавим лосось, две креветочки у нас идут в кляре, потом идет огурчик, его можно побольше положить. Затем добавляем авокадо и начинку «Филадельфия». Теперь закручиваем. Вот у меня какой мастер-класс. И мы оставляем. Друзья научили меня делать такую красоту», — отметила Юдашкина.

К слову, жена Валентина Юдашкина мастерски справлялась на кухне. Из нее получился бы отличный шеф-повар.

Позже возлюбленная модельера похвасталась своими кулинарными изысками. Теперь этим домашним блюдом она будет баловать не только мужа Валентина Абрамовича, но и дочку Галину с внуками Анатолием и Аркадием, а также зятя.

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