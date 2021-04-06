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Готовим цыпленка по-грузински в сливочном соусе по рецепту Алексея Зимина

Не жалейте приправ и получите отменный вкус.

Готовим цыпленка по-грузински в сливочном соусе по рецепту Алексея Зимина
Цыпленок по-грузински в сливочном соусе в исполнении шеф-повара Алексея Зимина. Фото: PR НТВ.

В очередном выпуске программы «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ шеф-повар рассказал, как приготовить цыпленка по-грузински в сливочном соусе.

Ингредиенты:

два цыпленка;

0,5 литра жирных сливок,

50 мл растительного масла,

головка чеснока,

1 чайная ложка грузинской приправы хмели-сунели,

0,5 чайной ложки кориандра,

0,5 чайной ложки орегано,

1 столовая ложка сахара,

соль, перец и зелень – по вкусу.

Мясо цыпленка нужно разделать на половинки, посолить и обжарить на растительном масле, в процессе приправив хмели-сунели, кориандром, черным перцем и сахаром. Жарим мясо до золотистой корочки, после чего отправляем на сковороду дольки чеснока и вливаем сливки. Далее накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим еще 15 минут.

Готовое блюдо можно посыпать зеленью и подавать на стол с щедрой порцией сливочного соуса.

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