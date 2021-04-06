Готовим цыпленка по-грузински в сливочном соусе по рецепту Алексея Зимина

В очередном выпуске программы «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ шеф-повар рассказал, как приготовить цыпленка по-грузински в сливочном соусе.
Ингредиенты:
два цыпленка;
0,5 литра жирных сливок,
50 мл растительного масла,
головка чеснока,
1 чайная ложка грузинской приправы хмели-сунели,
0,5 чайной ложки кориандра,
0,5 чайной ложки орегано,
1 столовая ложка сахара,
соль, перец и зелень – по вкусу.
Мясо цыпленка нужно разделать на половинки, посолить и обжарить на растительном масле, в процессе приправив хмели-сунели, кориандром, черным перцем и сахаром. Жарим мясо до золотистой корочки, после чего отправляем на сковороду дольки чеснока и вливаем сливки. Далее накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим еще 15 минут.
Готовое блюдо можно посыпать зеленью и подавать на стол с щедрой порцией сливочного соуса.