Готовим цыпленка по-грузински в сливочном соусе по рецепту Алексея Зимина

Не жалейте приправ и получите отменный вкус.

В очередном выпуске программы «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ шеф-повар рассказал, как приготовить цыпленка по-грузински в сливочном соусе.

Ингредиенты: два цыпленка; 0,5 литра жирных сливок, 50 мл растительного масла, головка чеснока, 1 чайная ложка грузинской приправы хмели-сунели, 0,5 чайной ложки кориандра, 0,5 чайной ложки орегано, 1 столовая ложка сахара, соль, перец и зелень – по вкусу.

Мясо цыпленка нужно разделать на половинки, посолить и обжарить на растительном масле, в процессе приправив хмели-сунели, кориандром, черным перцем и сахаром. Жарим мясо до золотистой корочки, после чего отправляем на сковороду дольки чеснока и вливаем сливки. Далее накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим еще 15 минут.

Готовое блюдо можно посыпать зеленью и подавать на стол с щедрой порцией сливочного соуса.

Смотрите также: