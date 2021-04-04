«Готовлю впервые»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом воздушных оладушек

В одной из последних публикаций личного профиля исполнительницы Юлии Ковальчук появилась запись приготовления десерта из кефира. Знаменитость отметила, что такие оладушки она жарила впервые.

Юлия взяла один стакан кефира, одну шестую стакана воды, одно яйцо, 240 граммов муки, две столовые ложки сахара, щепотку соли, половину чайной ложки соды, три столовые ложки растительного масла и немного сливочного масла.

Жена исполнителя Алексея Чумакова смешала стакан кефира с водой, а затем подогрела смесь до образования пузырьков. А яйцо взбила с сахаром и солью. Далее Ковальчук добавила кефир с водой к яйцу.

«Кстати, мешать все лучше в одну сторону и не быстро», — подчеркнула Юлия.

Дальше артистка просеяла муку и тоже добавила ее к готовой смеси. В самом конце Ковальчук положила щепотку соды, медленно перемешала и оставила на 10-15 до активного появления пузырьков.

«Эксперимент — воздушные оладушки. Готовлю впервые», — рассказала Юлия.

Ковальчук смазала сковороду маслом и отправила туда тесто. Чтобы оладьи получились круглыми, Юлия посоветовала опускать тесто с острого края ложки. А если желаете овальную — с боковой части ложки.

«Все! Ну невероятно вкусно получилось», — похвасталась Ковальчук.

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