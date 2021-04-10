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Фаршированный лук и другие необычные рецепты

Обычно этот овощ играет второстепенное значение. А ведь он достоин партии первой скрипки.

Фаршированный лук и другие необычные рецепты
Фото: Shutterstock

Фаршированный лук

Фаршированный лук. Фото
Фаршированный лук. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 8 луковиц · 500 г мясного фарша · пара помидоров · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка сушеного базилика · 100 г моцареллы · 1 ч. ложка

семян фенхеля · 1 ч. ложка сушеной паприки · 1 ч. ложка сахара · 1 ст. ложка винного уксуса · 1/2 ч. ложки соли · перец · 3 ст. ложки растительного масла · 2 ст. ложки томатного соуса.

ГОТОВИМ:

  1. Лук чистим, срезаем верхушку и донышко, ставим на противень, наливаем стакан воды и запекаем 35 минут при 200 °С.
  2. Фарш обжариваем на масле. Добавляем семена фенхеля, паприку, перец и соль, мелко нарезанные помидоры (кожицу лучше снять), уксус, сахар, чеснок, базилик, доводим до готовности мяса.
  3. Берем запеченные остывшие луковицы и пальцами выдавливаем сердцевину.
  4. Форму смазываем томатным соусом, выкладываем луковицы и начиняем их фаршем.
  5. Запекаем 25 минут при 180 °С. Посыпаем моцареллой и запекаем еще 5 минут.

Французский луковый пирог

Французский луковый пирог. Фото
Французский луковый пирог. Фото: Shutterstock

Хорош и в теплом, и в холодном виде. Подходит для завтрака.

НАДО (на 4 — 6 порций): Тесто: 50 г сливочного масла · 1 яйцо · 3 ст. ложки воды · 200 г муки · 1/2 ч. ложки соли. Начинка: 6 луковиц · 400 г сметаны 20% · 2 яйца · 100 г сыра · растительное масло для жарки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Масло натираем на терке или мелко режем ножом, смешиваем с яйцом, всыпаем муку, соль, замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 минут.
  2. Лук режем полукольцами и обжариваем до легкой золотистости. Солим, перчим.
  3. Два яйца смешиваем со сметаной.
  4. Тесто тонко раскатываем по диаметру формы (~26 см) с учетом бортиков. Выкладываем в форму, накалываем вилкой.
  5. Выкладываем на тесто лук, заливаем яично-сметанной смесью.
  6. Посыпаем тертым сыром.
  7. Выпекаем 30 — 40 минут при температуре 180 °С.

Луковые котлетки

Луковые котлетки. Фото
Луковые котлетки. Фото: Shutterstock

В это трудно поверить, но по вкусу это похоже на мясные тефтельки. Хорошая идея для постного меню.

НАДО (на 3 порции): 500 г лука · 100 г манки · 2 яйца · 1,5 стакана томатного сока · растительное масло для жарки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Лук мелко-мелко шинкуем (блендер или мясорубка не подойдут — так лук даст слишком много сока).
  2. Добавляем яйца, манку, перемешиваем. Солим, перчим.
  3. Мокрыми руками формируем котлетки и сразу же обжариваем в масле на разогретой сковороде. Панировать в муке или сухарях не надо.
  4. Когда котлетки поджарятся с одной стороны, переворачиваем, жарим еще минуты три и заливаем томатным соком. Тушим до готовности.

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