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Буррата с соусом песто: Стас Костюшкин поделился рецептом любимого салата

Теперь певец тоже начал делиться своими кулинарными изысками.

Буррата с соусом песто: Стас Костюшкин поделился рецептом любимого салата
Стас Костюшкин «заразился» рецептами от Константина Ивлева. Фото: Global Look Press

Певец Стас Костюшкин стал делиться в Instagram кулинарными рецептами. Как он сам отметил в комментариях, этим его «заразил» шеф-повар Константин Ивлев. 3 апреля артист представил подписчикам способ приготовления своего любимого салата.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • два шарика бурраты (итальянский сыр);
  • два спелых томата;
  • пучок свежего базилика;
  • горсть кедровых орешков;
  • один-два зубчика чеснока;
  • 100 мл. воды,
  • а также пармезан, черный молотый перец, лимонный сок и оливковое масло – по вкусу.

Для начала нужно приготовить соус песто. Кедровые орешки, чеснок и базилик измельчаются в блендере, в процессе взбивания к ним добавляются оливковое масло и вода — до желаемой консистенции. Далее в соус можно добавить тертый пармезан, соль, молотый перец, лимонный сок и все это хорошо перемешать.

А затем все просто: на тарелку выкладываются шарики бурраты и кольца томата, и все это поливается готовым соусом песто. Блюдо можно украсить кедровыми орешками и веточкой базилика.

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