Буррата с соусом песто: Стас Костюшкин поделился рецептом любимого салата

Певец Стас Костюшкин стал делиться в Instagram кулинарными рецептами. Как он сам отметил в комментариях, этим его «заразил» шеф-повар Константин Ивлев. 3 апреля артист представил подписчикам способ приготовления своего любимого салата.

Ингредиенты (на 2 порции): два шарика бурраты (итальянский сыр);

два спелых томата;

пучок свежего базилика;

горсть кедровых орешков;

один-два зубчика чеснока;

100 мл. воды,

а также пармезан, черный молотый перец, лимонный сок и оливковое масло – по вкусу.

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Для начала нужно приготовить соус песто. Кедровые орешки, чеснок и базилик измельчаются в блендере, в процессе взбивания к ним добавляются оливковое масло и вода — до желаемой консистенции. Далее в соус можно добавить тертый пармезан, соль, молотый перец, лимонный сок и все это хорошо перемешать.

А затем все просто: на тарелку выкладываются шарики бурраты и кольца томата, и все это поливается готовым соусом песто. Блюдо можно украсить кедровыми орешками и веточкой базилика.

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