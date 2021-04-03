Буррата с соусом песто: Стас Костюшкин поделился рецептом любимого салата

Певец Стас Костюшкин стал делиться в Instagram кулинарными рецептами. Как он сам отметил в комментариях, этим его «заразил» шеф-повар Константин Ивлев. 3 апреля артист представил подписчикам способ приготовления своего любимого салата.
Ингредиенты (на 2 порции):
- два шарика бурраты (итальянский сыр);
- два спелых томата;
- пучок свежего базилика;
- горсть кедровых орешков;
- один-два зубчика чеснока;
- 100 мл. воды,
- а также пармезан, черный молотый перец, лимонный сок и оливковое масло – по вкусу.
Для начала нужно приготовить соус песто. Кедровые орешки, чеснок и базилик измельчаются в блендере, в процессе взбивания к ним добавляются оливковое масло и вода — до желаемой консистенции. Далее в соус можно добавить тертый пармезан, соль, молотый перец, лимонный сок и все это хорошо перемешать.
А затем все просто: на тарелку выкладываются шарики бурраты и кольца томата, и все это поливается готовым соусом песто. Блюдо можно украсить кедровыми орешками и веточкой базилика.