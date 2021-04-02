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«Готовил сын, снимала мама»: Слуцкая поделилась простым и вкусным рецептом с креветками

Блюдо экс-фигуристка заправила чесночно-соевым соусом.

«Готовил сын, снимала мама»: Слуцкая поделилась простым и вкусным рецептом с креветками
Ирина Слуцкая. Фото: instagram.com/slutskayaofficial

Каждую пятницу Ирина Слуцкая делится со своими  фанатами в Instagram новым блюдом, которое готовит для своих домочадцев. На этот раз она рассказала, как приготовить креветки в чесночно-соевом соусе по рецепту ее сына Артема.

«Готовил сын, снимала мама. Артем продолжает совершенствовать свои кулинарные навыки и баловать всю семью вкусностями», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: королевские креветки, соевый соус, чеснок, помидоры, огурцы, зелень для украшения.

Способ приготовления: Очищенные креветки обжариваем в масле. Выдавливаем к ним 1 зубчик чеснока. И заливаем немного соевого соуса. Все перемешиваем и жарим креветки до золотистой корочки. Выложить на блюдо и украсить его дольками свежих помидоров и огурцов.

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