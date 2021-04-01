Непривычное блюдо: готовим несладкие маффины из риса с соусом карри

В очередном выпуске программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на канале НТВ зрителям показали рецептом необычных рисовых маффинов.

Для приготовления этого угощения понадобятся: вареный рис, соус карри, перепелиные яйца, тертый сыр, майонез и петрушка.

Для приготовления необходимо взять формы для кексов, смазать их небольшим количеством масла и разложить рис так, чтобы в центре каждого маффина углубление. Затем на рис выливается соус карри, добавляется немного сыра, разбивается перепелиное яйцо. Сверху все поливается майонезом.

Запекаем маффины при 200 градусах примерно 10 минут. В это время нарезаем петрушку. После того, как кексики немного остынут, вынимаем их формочек и украшаем зеленью. Получается очень интересное блюдо с индийскими нотками, которое еще и выглядит необычно.

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