Экономно и вкусно: оригинальный салат с картофельной соломкой без майонезной заправки

Ингредиенты:
- картофель крупный – 1 шт. (8 р.),
- курица варено-копченая – 70 г (25 р.),
- огурец короткоплодный – 1 шт. (8 р.),
- яйцо – 1 шт. (6 р.),
- сливочный сыр – 30 г (16 р.),
- растительное масло – 350 мл (33 р.),
- петрушка – 2 веточки (1 р.),
- укроп –2 веточки (1 р.).
- соль.
Итого: 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Чистим картофель и нарезаем тонкой длинной соломкой. Далее перекладываем в сито и промываем холодной водой.
Совет от шефа: «Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим».
Наливаем в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и ставим на средний огонь.
Совет от шефа: «Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнет немного дымиться, пора опускать картофель».
Обжаренную во фритюре картошку перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Берем копченую курицу и огурец, нарезаем соломкой. Добавляем мелко порезанные петрушку и укроп.
Сливочный сыр разбавляем с небольшим количеством воды, добавляем в салат и тщательно перемешиваем.
Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком нарезаем на маленькие дольки и также отправляем в салат.
Обратите внимание: салат готовится без заправки!
Приятного аппетита!