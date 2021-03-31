Экономно и вкусно: оригинальный салат с картофельной соломкой без майонезной заправки

Ингредиенты:

картофель крупный – 1 шт. (8 р.),

курица варено-копченая – 70 г (25 р.),

огурец короткоплодный – 1 шт. (8 р.),

яйцо – 1 шт. (6 р.),

сливочный сыр – 30 г (16 р.),

растительное масло – 350 мл (33 р.),

петрушка – 2 веточки (1 р.),

укроп –2 веточки (1 р.).

соль.

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Чистим картофель и нарезаем тонкой длинной соломкой. Далее перекладываем в сито и промываем холодной водой.

Совет от шефа: «Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим».

Наливаем в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и ставим на средний огонь.

Совет от шефа: «Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнет немного дымиться, пора опускать картофель».

Обжаренную во фритюре картошку перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Берем копченую курицу и огурец, нарезаем соломкой. Добавляем мелко порезанные петрушку и укроп.

Сливочный сыр разбавляем с небольшим количеством воды, добавляем в салат и тщательно перемешиваем.

Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком нарезаем на маленькие дольки и также отправляем в салат.

Обратите внимание: салат готовится без заправки!

Приятного аппетита!

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