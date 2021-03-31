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Экономно и вкусно: оригинальный салат с картофельной соломкой без майонезной заправки

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 98 рублей.

Экономно и вкусно: оригинальный салат с картофельной соломкой без майонезной заправки
Необычный салат с картофельной соломкой. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • картофель крупный – 1 шт. (8 р.),
  • курица варено-копченая – 70 г (25 р.),
  • огурец короткоплодный – 1 шт. (8 р.),
  • яйцо – 1 шт. (6 р.),
  • сливочный сыр – 30 г (16 р.),
  • растительное масло – 350 мл (33 р.),
  • петрушка – 2 веточки (1 р.),
  • укроп –2 веточки (1 р.).
  • соль.

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Чистим картофель и нарезаем тонкой длинной соломкой. Далее перекладываем в сито и промываем холодной водой.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим».

Фото: СТС

Наливаем в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и ставим на средний огонь.

Совет от шефа: «Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнет немного дымиться, пора опускать картофель».

Фото: СТС

Обжаренную во фритюре картошку перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Фото: СТС

Берем копченую курицу и огурец, нарезаем соломкой. Добавляем мелко порезанные петрушку и укроп.

Фото: СТС

Сливочный сыр разбавляем с небольшим количеством воды, добавляем в салат и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком нарезаем на маленькие дольки и также отправляем в салат.

Фото: СТС

Обратите внимание: салат готовится без заправки!

Приятного аппетита!

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