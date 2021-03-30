Детское меню: готовим бюджетные творожные пончики за 5 минут

Ингредиенты:
- творог 5% – 150 г (61 р.),
- яйцо – 1 шт. (6 р.),
- мука – 50 г (1 р.),
- сахар – 25 г (1 р.),
- ванильный сахар – 3 г (2 р.),
- сода – ½ ч. ложки (1 р.),
- панировочные сухари – 70 г (16 р.),
- растительное масло – 500 мл (47 р.),
- сахарная пудра – 20 г (4 р.).
Итого: 2 порции (6 шариков) = 139 р., 1 порция = 69 р.
Приготовление:
Смешиваем в чашке творог, муку, сахар простой, ванильный сахар, соду, яйцо. Тщательно все перемешиваем.
Визуально разделяем творожную массу на 6 частей. Каждую — отправить в панировочные сухари, обваливаем со всех сторон и формируем шарики.
Нагреваем для фритюра растительное масло (500 мл) в кастрюле до 180 градусов.
Отправляем творожные шарики во фритюр, постоянно переворачивая шумовкой, и обжариваем в течение пары минут с каждой стороны до золотистого цвета.
Перекладываем обжаренные шарики на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
При подаче, посыпаем пончики сахарной пудрой.
Приятного аппетита!