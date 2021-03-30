Детское меню: готовим бюджетные творожные пончики за 5 минут

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло на две порции 139 рублей.

Ингредиенты:

творог 5% – 150 г (61 р.),

яйцо – 1 шт. (6 р.),

мука – 50 г (1 р.),

сахар – 25 г (1 р.),

ванильный сахар – 3 г (2 р.),

сода – ½ ч. ложки (1 р.),

панировочные сухари – 70 г (16 р.),

растительное масло – 500 мл (47 р.),

сахарная пудра – 20 г (4 р.).

Итого: 2 порции (6 шариков) = 139 р., 1 порция = 69 р.

Приготовление:

Смешиваем в чашке творог, муку, сахар простой, ванильный сахар, соду, яйцо. Тщательно все перемешиваем.

Визуально разделяем творожную массу на 6 частей. Каждую — отправить в панировочные сухари, обваливаем со всех сторон и формируем шарики.

Нагреваем для фритюра растительное масло (500 мл) в кастрюле до 180 градусов.

Отправляем творожные шарики во фритюр, постоянно переворачивая шумовкой, и обжариваем в течение пары минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Перекладываем обжаренные шарики на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

При подаче, посыпаем пончики сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Смотрите также: