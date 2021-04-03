Бычок, барашек и курочка: необычные рецепты для ужина

Весна! Пора экспериментировать на кухне.

Чахохбили по-грузински

НАДО (на 4 порции): 8 куриных ножек · 2 луковицы · 5 — 6 помидоров · 3 зубчика чеснока · маленький пучок кинзы (20 г) · 2 ст. ложки томатной пасты · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка хмели-сунели · 1 ч. ложка соли · 1/2 ч. ложки молотого черного перца.

ГОТОВИМ:

Ножки моем, сушим и срезаем лишнюю часть кости. Лук режем четвертинками колец. Томаты очищаем от кожицы (выдержав в кипятке 1 — 3 минуты) и режем мелкими кубиками. Кинзу и чеснок мелко режем. Курицу обжариваем на сковороде до золотистой корочки на небольшом количестве масла. В другом сотейнике жарим лук до прозрачности, добавляем помидоры, тушим 5 минут, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Добавляем обжаренные ножки, тушим под крышкой 20 минут. Добавляем чеснок, перец, соль, хмели-сунели и перемешиваем. Тушим еще 20 — 30 минут по крышкой. Подаем, посыпав кинзой.

Оссобуко по-итальянски

Это блюдо обожают итальянцы. Оно представляет собой тушенные с овощами куски телячьей голяшки. В каждом куске остается часть кости с костным мозгом, что придает блюду особый вкус.

НАДО (на 4 порции): 4 куска телятины (голяшка) · 1 мускатный орех · оливковое масло для жарки · 60 г сливочного масла · 2 ст. ложки муки · 4 лавровых листа · пучок петрушки · 2 луковицы · 2 морковки · 3 зубчика чеснока · 2 стебля сельдерея · 2 веточки розмарина · 200 мл белого сухого вина · 1 ст. ложка томатной пасты · перец · соль · 1 л куриного бульона.

ГОТОВИМ:

В глубокую разогретую сковороду наливаем оливкового масла, кладем кусочек сливочного. Мясо солим-перчим, посыпаем тертым мускатным орехом и присыпаем мукой. Жарим мясо 10 — 15 минут, то и дело переворачивая, до золотистой корочки. Мясо убираем, жир сливаем, возвращаем сковороду на плиту, добавляем немного масла и жарим на нем мелко нашинкованные лук, чеснок, сельдерей, нарезанную брусочками, как для плова, или кубиками морковь. Добавляем розмарин и вино. Тушим, помешивая, до выпаривания

вина.

Добавляем томатную пасту, перемешиваем. Солим по вкусу, перчим. Возвращаем мясо в сковороду, добавляем бульон, доводим до кипения и выключаем огонь. Накрываем сковороду кулинарным пергаментом и затем двойным слоем фольги, чтобы пар не выходил наружу. Переносим сковороду в духовку и запекаем 2 часа при температуре 180 °С. Подаем, посыпав свежей петрушкой, с любым гарниром.

Рагу по-ирландски

НАДО (на 6 порций): 700 г бараньей лопатки · 3 крупные луковицы · 2 моркови · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 500 мл темного пива · 0,5 ч. ложки черного перца · пучок петрушки · 600 г картофеля · 3 зубчика чеснока · 2 лавровых листа · 1 щепотка тмина · 2 ч. ложки соли · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ: