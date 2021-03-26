«Это очень вкусно»: Слуцкая рассказала, как приготовить барабульку во фритюре

Ирина Слуцкая вновь порадовала своих фанатов очередным рецептом. В Instagram она ведет рубрику, которую назвала «Кулинарная пятница». На этот раз экс-фигуристка приготовила рыбу, а именно барабульку.

«Готовим «Барабульку во фритюрке» — авторское название. Это очень вкусно, берегите пальцы, чтобы не съесть их вместе с рыбкой», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: барабулька, мука, соль, паприка, масло подсолнечное для фритюра.

Способ приготовления: Рыбу помыть, отчистить от чешуи и разделать. Смешать муку, соль и паприку. В получившейся смеси обвалять барабульку и выложить в корзинку для фритюра. Погрузить во фритюрницу и жарить примерно три минуты до золотистой корочки.

Смотрите также: