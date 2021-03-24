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Основательно подкрепиться: запеченные свиные ребрышки с пикантным соусом от Высоцкой

Секрет приготовления зависит от нескольких составляющих, в числе которых правильный маринад.

Основательно подкрепиться: запеченные свиные ребрышки с пикантным соусом от Высоцкой
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая рассказала, как запечь вкусные свиные ребрышки с пикантным соусом. Для начала мясо нужно замариновать. Причем, здесь есть один секрет. Из морозильника его нужно достать заранее, так как маринад пропитает ребрышки лучше, если они будут комнатной температуры.

Свиные ребрышки
Свиные ребрышки. Скриншот: youtube.com/Юлия Высоцкая

Ингредиенты: свиные ребра 700 г, огурцы соленые 2 шт., черемша 100 г, перец халапеньо 2 шт. Для маринада: оливковое масло Extra Virgin 2 ст. л., чеснок 1 зубчик, помидоры сушеные измельченные ¼ ч. л., кориандр 1 щепотка, розмарин сушеный 1 щепотка,  перец черный свежемолотый 1 щепотка, соль морская 1 щепотка. Для сальсы верде:  лимон 1 шт., маринованный острый перец 1 шт., каперсы маринованные 30 г, чеснок 1 зубчик, петрушка ½ пучка, базилик свежий  ½ пучка, мята 1 веточка, оливковое масло Extra Virgin 2 ст. л., соль морская  ¼ ч. л.

Способ приготовления: Духовку предварительно разогреть до 160–170°С. Весь чеснок почистить. Приготовить маринад: 1 зубчик чеснока, кориандр, розмарин и сушеные помидоры выложить в ступку, добавить по щепотке черного перца и соли, все растереть, затем влить 2 ст. ложки оливкового масла и перемешать. Ребра вымыть, просушить, выложить на противень и смазать маринадом.

Накрыть противень фольгой и отправить в разогретую духовку на 2 часа, время от времени приоткрывать фольгу и поливать ребра выделившимся соком. Когда мясо будет практически готово, снять фольгу, снова полить ребра выделившимся соком и запекать до появления золотистой корочки. Натереть 1 ч. ложку цедры лимона, выжать из него 1 ст. ложку сока.

Приготовить сальсу верде: оставшийся чеснок, петрушку, базилик, мяту, сок и цедру лимона поместить в чашу блендера, добавить каперсы и острый перец, все посолить и измельчить, затем влить оливковое масло и еще раз измельчить. Подавать ребрышки с черемшой, солеными огурцами и перцем халапеньо, соус подать отдельно или полить им ребрышки.

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вкусные рецептыРецепты с мясомЮлия Высоцкая