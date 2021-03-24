Основательно подкрепиться: запеченные свиные ребрышки с пикантным соусом от Высоцкой

Юлия Высоцкая рассказала, как запечь вкусные свиные ребрышки с пикантным соусом. Для начала мясо нужно замариновать. Причем, здесь есть один секрет. Из морозильника его нужно достать заранее, так как маринад пропитает ребрышки лучше, если они будут комнатной температуры.

Ингредиенты: свиные ребра 700 г, огурцы соленые 2 шт., черемша 100 г, перец халапеньо 2 шт. Для маринада: оливковое масло Extra Virgin 2 ст. л., чеснок 1 зубчик, помидоры сушеные измельченные ¼ ч. л., кориандр 1 щепотка, розмарин сушеный 1 щепотка, перец черный свежемолотый 1 щепотка, соль морская 1 щепотка. Для сальсы верде: лимон 1 шт., маринованный острый перец 1 шт., каперсы маринованные 30 г, чеснок 1 зубчик, петрушка ½ пучка, базилик свежий ½ пучка, мята 1 веточка, оливковое масло Extra Virgin 2 ст. л., соль морская ¼ ч. л.

Способ приготовления: Духовку предварительно разогреть до 160–170°С. Весь чеснок почистить. Приготовить маринад: 1 зубчик чеснока, кориандр, розмарин и сушеные помидоры выложить в ступку, добавить по щепотке черного перца и соли, все растереть, затем влить 2 ст. ложки оливкового масла и перемешать. Ребра вымыть, просушить, выложить на противень и смазать маринадом.

Накрыть противень фольгой и отправить в разогретую духовку на 2 часа, время от времени приоткрывать фольгу и поливать ребра выделившимся соком. Когда мясо будет практически готово, снять фольгу, снова полить ребра выделившимся соком и запекать до появления золотистой корочки. Натереть 1 ч. ложку цедры лимона, выжать из него 1 ст. ложку сока.

Приготовить сальсу верде: оставшийся чеснок, петрушку, базилик, мяту, сок и цедру лимона поместить в чашу блендера, добавить каперсы и острый перец, все посолить и измельчить, затем влить оливковое масло и еще раз измельчить. Подавать ребрышки с черемшой, солеными огурцами и перцем халапеньо, соус подать отдельно или полить им ребрышки.

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