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Сладкая выпечка: универсальный пирог с фундуком и черникой от Юлии Высоцкой

Рецептом телеведущая поделилась в программе «Сладкое-соленое».

Сладкая выпечка: универсальный пирог с фундуком и черникой от Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая предложила рецепт пирога с фундуком и черникой. По словам телеведущей, это универсальный пирог, который можно испечь практически с чем угодно – с абрикосами, замороженными ягодами или даже с вареньем. Вместо фундука подойдет миндаль, вместо ванили — корица или кардамон, а апельсин можно заменить лимоном или лаймом.

Пирог с фундуком и черникой
Пирог с фундуком и черникой. Скриншот: youtube.com/Юлия Высоцкая

Ингредиенты: мука 200 г, мука из фундука 100 г,  яйца куриные 3 шт., черника 150 г, сахар 150 г,  апельсины 1 шт.,  оливковое масло 125 мл,  молоко 80 мл, сахарная пудра 1 ч. л., разрыхлитель  1 ч. л. ванильный экстракт ½ ч. л.

Способ приготовления: Духовку предварительно разогреть до 180–190 градусов. Цедру апельсина натереть на мелкой терке. Приготовить тесто: яйца взбивать, постепенно всыпая сахар, — масса должна стать пышной и вдвое увеличиться в объеме. В отдельной миске соединить взбитые яйца с оливковым маслом, добавить молоко, ванильный экстракт, всю муку, разрыхлитель и цедру, вымесить тесто.

В форму, выстеленную бумагой для выпечки, влить тесто и отправить в предварительно разогретую духовку на 15 минут, затем выложить на подпеченный корж чернику и выпекать пирог еще 35–40 минут. Готовый пирог украсить сахарной пудрой.

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