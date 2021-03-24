Паста «Хренодер»: как необычно приготовить макароны, чтобы удивить гостей

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича на две порции ушло 118 рублей.

Ингредиенты:

капеллини паста — 200 г (23 р.)

помидоры — 2 шт. (62 р.)

чеснок — 3 зубчика (2 р.)

укроп — маленький пучок (4 р.)

сахар — 1 ч. ложка (1 р.)

уксус яблочный — 1 ч. ложка (1 р.)

сулугуни — 40 г (20 р.)

зеленый лук — 1 перышко (1 р.)

хрен корень свежий — 1/3 шт. (3 р.)

растительное масло — 20 мл (1 р.)

соль

Итого: 2 порции = 118 р., 1 порция = 59 р.

Приготовление:

Варим макароны в кипящей воде 4-5 минут.

Делаем на помидорах надрезы крест-накрест, после — опускаем в горячую воду к макаронам на 1 минуту. Затем помидоры остужаем, снимаем с них шкурку и режем на дольки.

В чашу миксера отправляем 3 зубчика чеснока, пучок укропа с веточками, дольки помидоров, наливаем 20 мл растительного масла и перебиваем.

Совет от шефа: «Чтобы соус равномерно перебился, нужно частями забрасывать дольки помидоров в миксер».

Сулугуни нарезаем соломкой, а зеленый лук – кольцами.

Переливаем томатный соус в большую миску, добавляем 1 ч. ложку сахара, 1 ч. ложку уксуса и перемешиваем.

Сливаем воду от капеллини и перебрасываем горячую пасту в соус, добавляем сулугуни, зеленый лук и перемешиваем.

Сервировка:

Перекладываем пасту на порционные тарелки, сверху трем на мелкой терке корень хрена.

Приятного аппетита!

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