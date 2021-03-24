Паста «Хренодер»: как необычно приготовить макароны, чтобы удивить гостей

Ингредиенты:
- капеллини паста — 200 г (23 р.)
- помидоры — 2 шт. (62 р.)
- чеснок — 3 зубчика (2 р.)
- укроп — маленький пучок (4 р.)
- сахар — 1 ч. ложка (1 р.)
- уксус яблочный — 1 ч. ложка (1 р.)
- сулугуни — 40 г (20 р.)
- зеленый лук — 1 перышко (1 р.)
- хрен корень свежий — 1/3 шт. (3 р.)
- растительное масло — 20 мл (1 р.)
- соль
Итого: 2 порции = 118 р., 1 порция = 59 р.
Приготовление:
Варим макароны в кипящей воде 4-5 минут.
Делаем на помидорах надрезы крест-накрест, после — опускаем в горячую воду к макаронам на 1 минуту. Затем помидоры остужаем, снимаем с них шкурку и режем на дольки.
В чашу миксера отправляем 3 зубчика чеснока, пучок укропа с веточками, дольки помидоров, наливаем 20 мл растительного масла и перебиваем.
Совет от шефа: «Чтобы соус равномерно перебился, нужно частями забрасывать дольки помидоров в миксер».
Сулугуни нарезаем соломкой, а зеленый лук – кольцами.
Переливаем томатный соус в большую миску, добавляем 1 ч. ложку сахара, 1 ч. ложку уксуса и перемешиваем.
Сливаем воду от капеллини и перебрасываем горячую пасту в соус, добавляем сулугуни, зеленый лук и перемешиваем.
Сервировка:
Перекладываем пасту на порционные тарелки, сверху трем на мелкой терке корень хрена.
Приятного аппетита!