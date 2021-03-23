Щедро посыпать сахарной пудрой: как приготовить морковно-яблочную коврижку, секрет от Высоцкой

В микроблоге проекта «Едим дома» появился свежий рецепт необычного и вкусного десерта от Юлии Высоцкой. В приготовлении это блюдо очень простое! Побаловать морковно-яблочной коврижкой в щедро посыпанной сахарной пудре своих близких сможет любая хозяйка. Итак, записывайте рецепт!

Из ингредиентов пригодятся:

мука — 140 г,

манная крупа — 130 г,

сахар — 100 г,

разрыхлитель — 1 ½ ч. л.,

растительное масло — 75 мл,

корица — по вкусу,

имбирь — по вкусу,

апельсиновая цедра — по вкусу,

морковь — 250 г,

яблоки — 200 г,

растительное масло — 1 ст. л.,

манная крупа — 1 ст. л.

Способ приготовления:

в отдельной чаше нужно смешать просеянную муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, добавить молотую корицу и молотый сухой имбирь (два последних ингредиента по желанию и совсем чуть-чуть, буквально на кончике ножа).

Все хорошо перемешать венчиком. Морковь и яблоки почистить, у яблок убрать сердцевину, нарезать мелкими кусочками и сложить в чашу измельчителя. Добавить туда же растительное масло и по желанию 1 ст. л. цедры апельсина.

Измельчить массу до однородного состояния. Если масса получается сухой, можно добавить немного яблочного и морковного сока, должна получиться вязкая сочная масса. Соединить обе смеси. Хорошо перемешать.

Форму для выпечки смазать тонким слоем растительного масла и обсыпать манкой. Выложить тесто в форму, хорошо разровнять. Выпекать коврижку 40–45 минут при температуре 180 °C. Но тут все зависит от духовки. Может быть понадобится чуть больше времени или чуть меньше. Проверяем готовность зубочисткой, она должна оставаться сухой. Готовую коврижку посыпаем щедро сахарной пудрой, режем на квадратики и подаем.

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