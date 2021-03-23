Готовим бюджетный картофельный крем-суп со сливками и разгружаем организм

У главного шеф-повара СТС на три порции ушло 88 рублей.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт. (10 р.),

лук — 1 шт. (2 р.),

сливки 20 % — 100 мл (26 р.),

чеснок — 6 зубчиков (4 р.),

карбонад свиной — 2 куска (41 р.),

растительное масло — 35 мл (3 р.),

аджика — 1 ч. ложки (1 р.),

петрушка — 1 веточка (1 р.),

соль,

вода — 1.5 л.

Итого: 3 порции = 88 р., 1 порция = 29 р.

Приготовление:

Чистим лук, мелко режем и обжариваем в кастрюле на растительном масле до золотистого цвета.

Добавляем мелко порезанный чеснок.

Мелко рубим картофель и также отправляем к луку с чесноком, дабы овощ слегка обжарился.

Добавляем в кастрюлю 1,5 л воды, так чтобы она покрыла картофель больше на 1 см. После – варим картошку до готовности.

Вливаем в суп сливки, солим и кипятим еще 30 секунд. Снимаем с плиты.

Перебиваем полученную массу блендером, чтобы суп превратился в пюре.

Далее берем карбонад и нарезаем кубиком.

На сковороду наливаем 15 мл растительного масла, добавляем измельченный чеснок (2 зубчика) и отправляем обжариваться карбонад.

Добавляем к карбонаду 1 ч. ложку аджики и тщательно перемешиваем.

Сервировка:

Перелить суп в порционные тарелки, положить сверху карбонад с острым маслом и украсить листиками петрушки.

Приятного аппетита!