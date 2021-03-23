Готовим бюджетный картофельный крем-суп со сливками и разгружаем организм

Ингредиенты:
- картофель — 4 шт. (10 р.),
- лук — 1 шт. (2 р.),
- сливки 20 % — 100 мл (26 р.),
- чеснок — 6 зубчиков (4 р.),
- карбонад свиной — 2 куска (41 р.),
- растительное масло — 35 мл (3 р.),
- аджика — 1 ч. ложки (1 р.),
- петрушка — 1 веточка (1 р.),
- соль,
- вода — 1.5 л.
Итого: 3 порции = 88 р., 1 порция = 29 р.
Приготовление:
Чистим лук, мелко режем и обжариваем в кастрюле на растительном масле до золотистого цвета.
Добавляем мелко порезанный чеснок.
Мелко рубим картофель и также отправляем к луку с чесноком, дабы овощ слегка обжарился.
Добавляем в кастрюлю 1,5 л воды, так чтобы она покрыла картофель больше на 1 см. После – варим картошку до готовности.
Вливаем в суп сливки, солим и кипятим еще 30 секунд. Снимаем с плиты.
Перебиваем полученную массу блендером, чтобы суп превратился в пюре.
Далее берем карбонад и нарезаем кубиком.
На сковороду наливаем 15 мл растительного масла, добавляем измельченный чеснок (2 зубчика) и отправляем обжариваться карбонад.
Добавляем к карбонаду 1 ч. ложку аджики и тщательно перемешиваем.
Сервировка:
Перелить суп в порционные тарелки, положить сверху карбонад с острым маслом и украсить листиками петрушки.
Приятного аппетита!