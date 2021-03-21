Постный пирог с вишней: Антонова поделилась сладким рецептом

Наталия Антонова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram новыми рецептами. С началом Великого поста актриса предлагает готовить блюда, которые можно употреблять и в этот период. Наталия решила испечь пирог с вишней.

Ингредиенты: мука — 200 г, сахар — 2 ст.ложки, вода ледяная — 6 ст. ложек, масло подсолнечное — 5 ст. ложек, соль — 1 щепотка, сода — на кончике ножа. Для начинки: сахар — 1 ст. ложка, вишня — 500-600 г, крахмал картофельный — 1 ст. ложка. Для крошки: мука пшеничная — 70 г, мука миндальная — 70 г, сахар — 70 г, масло подсолнечное — 2 ст. ложки.

Способ приготовления: практически всю муку отправить в небольшую мисочку. Туда же добавить соль, сахар, ледяную воду и растительное масло. Слегка перемешать и добавить соду. Замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку, убрать в холодильник на час. Вишни без косточек (или любая ягода) откинуть на дуршлаг и отжать руками, чтобы стек сок. Перемешать вишни с сахаром. Затем добавить крахмал и перемешать. Приступить к приготовлению посыпки для пирога. Смешать миндальную и обычную муку, влить масло и перемешать. Достать тесто из холодильника и обмять руками 3-4 минуты. Раскатать тесто в пласт толщиной не больше 1 см. Выложить тесто в форму, формируя бортики. Посыпать крахмалом и выложить вишни, без жидкости. Посыпать приготовленной крошкой. Отправить постный вишневый пирог в горячую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 40 минут.

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