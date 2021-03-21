Воздушные, как в ресторане: Ивлев рассказал, как профессионалы готовят популярные оладьи

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу рассказал, как профессиональные повара готовят в ресторанах оладьи. Они получаются пышными, воздушными и нежными.

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Ингредиенты: 250 мл молока, 225 гр. муки, 70 гр. сахара, 8 гр. соли, 100 мл растительного масла, 1,5 яйца, 6,5 гр. дрожжей.

В сотейнике смешать молоко с дрожжами и поставить на слабый огонь, подогреть до 40 градусов (приятное тепло). Важно не перегреть, чтобы не погибли дрожжи. Просеять муку, добавить 1,5 куриного яйца, сахар, посолить, смешать с теплым молоком вместе с дрожжами. Влить растительное масло, еще раз размешать. Тесто должно постоять минут 15-20 в тепле. За это время оно поднимется и станет пышным.

Разогреть сковороду с маслом и пожарить оладьи с двух сторон. Готово!

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