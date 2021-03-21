Стильная идея завтрака: как готовит лепешки из овсянки и банана Высоцкая

Овсяные лепешки с бананами и клюквой предложила приготовить на завтрак Юлия Высоцкая. Они могут стать альтернативой привычной каше или оладьям. Рецептом звезда поделилась на шоу НТВ «Едим дома».

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Ингредиенты: овсяные хлопья — 375 г, бананы — 2 шт., клюква сушеная — 125 г, масло сливочное — 150 г, сироп кленовый (или другой без яркого вкуса) — 150 мл, соль морская — ¼ ч. л.

В кастрюльку кладем сливочное масло, вливаем сироп, ставим на огонь. Когда масло растопится, высыпаем клюкву, томим секунд 30 и убираем с плиты. Бананы разминаем вилкой. Все смешиваем, солим. Добавляем овсянку и размешиваем опять.

Кулинарную форму застилаем пергаментом, выкладываем овсяную массу, равномерно распределяем и запекаем на 200 градусах 15 минут в духовке. Готовую лепешку нарезаем на кусочки и подаем к столу горячей.

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