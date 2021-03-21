Румяные лепешки с сочной сырной начинкой: Высоцкая готовит их на кефире или йогурте

Также тесто вполне можно замесить на простокваше.

Юлия Высоцкая обнародовала на шоу НТВ «Едим дома» рецепт аппетитных лепешек с сочной сырной начинкой.

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Ингредиенты: пшеничная мука — 350 г, яйца куриные — 1 шт., кефир, или простокваша, или йогурт — 1 стакан, молоко — 2 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., сливочное масло – 1 ½ ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., сахарный песок — ½ ч. л., орегано — 1 щепотка, соль морская — 1 щепотка. На начинку: моцарелла — 225 г, фета — 70 г, сметана жирная или йогурт жирный — 2 ст. л.

Приготовим тесто: йогурт соединим с большей частью муки, 1 столовой ложкой размягченного сливочного масла, сахаром, разрыхлителем и солью. Замесим состав. Вольем молоко, добавим немного муки и поработаем 5 минут руками, чтобы тесто получилось гладким и эластичным, затем оставим на 5–10 минут в теплом месте.

Приготовим начинку: фету слегка разомнем, добавим сметану и разотрем все вместе ложкой. Моцареллу порежем на кусочки, добавим к фете и еще раз все разомнем. Тесто разделим на 2 части, раскатаем из них лепешки, слегка растянем руками.

Уложим одну лепешку на смазанный оставшимся сливочным маслом противень, равномерно распределим по всей поверхности теста начинку, посыплем орегано, сбрызнем оливковым маслом и накроем второй лепешкой. Края защипнем.

Яйцо немного взобьем и смажем им лепешку. Отправим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут.

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